Tras un ‘speech’ inicial en el que condenó profundamente el racismo y defendió al Valencia CF y al valencianismo, Rubén Baraja no quiso desviar el foco de la rueda de prensa del partido de esta tarde ante el Mallorca. A pesar de los 40 puntos que ya figuran en el casillero del Valencia, el Pipo no da la salvación por conseguida hasta que las matemáticas no lo reflejen.

Ganar en Son Moix, incluso empatar, sí terminaría de sellar el objetivo tras una temporada de lo más complicada. No será fácil. El Valencia se mide a un rival con los deberes ya hecho tras firmar un curso magnífico. «Es un gran rival que ha conseguido la permanencia, compite muy bien y tiene un entrenador con experiencia. Va a ser difícil», explicó el técnico. Baraja es consciente de que todo el sufrimiento de la temporada está cerca de llegar a su fin y está deseando quitarse ese peso de encima cuanto antes: «Llevamos mucho tiempo sufriendo y tenemos ganas de salir de los puestos de abajo. Tenemos la ambición de ganar ese tercer partido seguido y así lo planteamos. Pensar en positivo, ser ambiciosos y por supuesto respetando al rival». La comparecencia ha dejado espacio para tratar varios nombres propios, entre ellos los de los canteranos que están salvando al equipo, Javi Guerra, Diego López y Alberto Marí. El Pipo destacó su aportación y su trabajo como uno más dentro del vestuario: «Su rendimiento está siendo bueno. Su participación ha coincidido con la mejora del equipo, eso nos permite ver su crecimiento y cómo aportan. Están para trabajar, aprovechar su oportunidad y nosotros contentos porque nos están dando cosas para sumar puntos». La situación anímica de varios jugdores que no atraviesan su mejor momento también fue punto del día. Sobre Cavani, el vallisoletano apuntó que «Está bien. El otro día entró de titular, hizo su trabajo y se siente bien. No tiene ningún problema. Nosotros elegimos cuándo participa y cuándo no lo hace y él tiene que trabajar y aportar». Algo distinto es el caso de Guillamón, que llevar ya varios partidos sin participar. «Está trabajando bien. Ahora no está participando pero está trabajando bien y seguramente le tocará jugar en algún momento. Me gustaría que cuando participara jugara a un buen nivel, porque lo tiene», dijo sobre el centrocampista de L’Eliana. Elogios a Kang In Sobre otro jugador de la casa, aunque ya fuera del club, también habló. Baraja elogió a Kang-in y lo definió como uno de los principales peligros a tener en cuenta: «Es un jugador que conocemos de la escuela, ha crecido mucho estas dos temporadas con minutos y continuidad. Tiene calidad, talento, gol, último pase, mucha confianza... es una de las mayores amenazas del Mallorca», concluyó el entrenador valencianista.