Lo que en condiciones normales sería un partido de liga más, importante por las necesidades deportivas, pero ceirtamente intrascendente en lo emocional, será esta tarde una oportunidad para el reencuentro, el agradecimiento... y el fútbol. El Celta de Vigo visita Mestalla con Rafa Benítez capitaneando el barco para desafiar a uno de sus más fieles discipulos, un Rubén Baraja que solo tuvo buenas palabras hacia él y la influencia que tuvo en los jugadores de la generación del doblete: « Siempre he dicho y lo siento así que, para todos los jugadores que vivimos esa época, fuimos muy influidos. También tuvimos otros buenos entrenadores y vas cogiendo cosas de unos y otros, haciendo tu modelo. Cada entrenador tiene luego sus características personales. Yo trato de tener mi sello propio, pero la influencia de Rafa hace que veamos el fútbol de una manera similar», explicaba.

Más allá del plano más estíctamente futbolístico, el Pipo valoró el recibimiento que se le dará al artífice de aquellos años dorados en Mestalla. «Es especial porque estuvo mucho tiempo y hace años que no viene y fue parte importante del club. Conociendo Mestalla le reconocerá sus méritos, pero debemos estar centrados en el partido», exponía.

Nostalgia al margen, hablamos de un encuentro muy importante para el equipo de cara a abrir brecha con la zona de descenso antes de afrontar una etapa dura del calendario, pero no quiso ir más allá de medirse al Celta: «Yo entiendo la situación de la temporada y que invita a mirar hacia arriba, pero a mí esto no me afecta. Si ganas ya habrá tiempo de pensar en otras cosas o de creernos que podemos buscar otros objetivos cuando logremos el de mantener al Valencia en Primera», explicó.

Reunión con los árbitros

La pasada semana tuvo lugar una reunión en Las Rozas entre los entrenador de Primera y Segunda División con los árbitros de dichas categorías, en la que también estuvo el presidente del CTA, Medina Cantalejo. En ese sentido, Rubén Baraja valoró de positivo «y que puede ayudar» dicho encuentro en el que «pudimos hablar de tú a tú». «Siempre que haya transparencia es bueno, hay que ver cómo se comportan luego de manera espontánea», comenzó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo ante el Celta. «Esto es para el espectáculo y si alguien pide las conversaciones del VAR o lo que pueda pasar está bien. Ya lo hablamos con Medina Cantalejo, falta más comunicación de manera respetuosa. Son personas y se equivocan como nosotros. Gestionar todas las emociones en un partido cada uno lo hace de una manera. Si hubiera más empatía entre todos nos puede ayudar a mejorar la relación y tener respuestas, sea por parte de uno u otro», apuntó el Pipo, recalcando que «se trata de empatizar».