Europa, la que ha sido la gran palabra tabú en el Valencia CF las últimas temporadas, empieza a escucharse cada vez más en la Ciudad Deportiva de Paterna. Pronunciado con más respeto que miedo y especialmente con cautela, el objetivo de luchar por competiciones europeas está como mínimo encima de la mesa. Rubén Baraja no lo descartó: «No renunciamos a nada», pero al mismo tiempo quiso ser realista con la dificultad que esto plantea: «Hay que ser consecuentes con saber que es difícil mantener este ritmo de puntaje», señalaba y en la misma línea que Hugo Duro unos días atrás, hizo alusión a que será la posición del equipo en el tramo final de temporada la que dicte si es factible o no pelear por ello.

El siguiente paso para seguir en la terna es el dar un golpe encima de la mesa en el partido contra el Atlético de Madrid de esta noche en un escenario en el que no ha ganado nunca y en el que las opciones valencianistas pasan por rozar la perfección en el planteamiento: «Va a depender de que nosotros seamos capaces de mantener un nivel alto, ser competitivos, hacer que estén incómodos... Ahí siempre pueden aparecer nuestras posibilidades», explicaba el Pipo, que resaltó el dato que ilustra la dificultad de la empresa: «Lleva 26 partidos sin perder en su casa, esta temporada salvo un empate que acaban con 9 son todo victorias», expuso, mientras que recordó el curso anterior los colchoneros les superaron «de forma muy clara en todos los sentidos».

Por otra parte, el mercado de fichajes de invierno encara su recta final y el Valencia CF sigue sin reforzar una plantilla manifiestamente estrecha. Con la posible venta de Koba Koindredi como principal elemento de desbloqueo, el club no ha paliado la falta de efectivos especialmente en la zona de banda y Baraja, que no esconde su deseo de tener refuerzos, sí confesó tener la sensación «de que va a haber pocos movimientos». El Pipo, que a estas alturas no tiene «información definida», volvió a incidir en la necesidad de contar con refuerzos: «Por fuera es donde necesitaríamos alguna cosa para reforzarnos, pero no puedo a entrar a estas cosas porque no tengo el control de la situación. Necesidades tenemos, pero no son de ahora, ya lo hablamos al final del último mercado», manifestaba el entrenador.

El vallisoletano, por último, valoró de forma positiva la renovación de Hugo González, del que dijo que tanto irse cedido como quedarse alternando primer equipo y filial son decisiones que pueden ayudarle a seguir creciendo.