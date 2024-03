Premio para la temporada del Pipo

La temporada de Rubén Baraja al tiene premio en clave internacional. El equipo del Pipo aporta seis jugadores a la selección española. José Luis Gayà representará al club en la Absoluta de Luis de la Fuente. Cristhian Mosquera, Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez toman la Sub-21 de Santi Denia. Y Yarek Gasiorowsky capitaneará la Sub-19 de José Lana. La Roja hablará valenciano más que nunca. Todo un reconocimiento a este joven grupo de futbolistas que está rindiendo al máximo nivel como colectivo y no deja de crecer a nivel individual con los puestos europeos en el horizonte. Es una temporada de bandera: la de España.

No hubo sorpresa. De la Fuente convocó a Gayà para los dos amistosos de la Absoluta contra Colombia (Londres) y Brasil (Bernabéu). El capitán compartirá demarcación como en la última ventana internacional con el también lateral izquierdo valenciano Alejando Grimaldo (Bayer Leverkussen). Ambos han mantenido el nivel de rendimiento y son los dos laterales izquierdos de mayor garantía para representar a España en la Eurocopa de Alemania de este verano por delante de los Fran García (Madrid), Miguel (Girona), Angeliño (Roma), Álex Moreno (Aston Villa), Cardona (Las Palmas), Diego Rico (Getafe), Miranda (Betis) o los lesionados Alejandro Balde y Yuri.

La selección no quiere otro ‘caso Brahim’ con Cristhian Mosquera. El primer paso está dado. El joven central dee 19 años fue convocado por Santi Denia para el doble compromiso internacional de la Sub-21 contra Eslovaquia y Bélgica. Un merecido premio para el futbolista que está llamado a hacer un hueco en la Absoluta tarde o temprano. Y más si De la Fuente apuesta por jóvenes como Pau Cubarsí (17 años). El hispano-colombiano lleva muchos meses esperando la llamada de la RFEF. Y ese momento ha llegado. Su brillante temporada como jefe de la defensa del Valencia no ha pasado desapercibida para los técnicos de la Roja, con informes positivos de su paso por todas las categorías inferiores (desde la Sub-15 a la Sub-19). Solo faltaba que encontrara la continuidad tras su debut con José Bordalás. Y esa ha llegado de la mano de Baraja con 20 titularidades consecutivas. Santi Denia también citó a los habituales Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez. Los tres fueron fijo en las tres ventanas de la temporada con mucho protagonismo en los onces titulares.

El Valencia es con cuatro el club con más representantes en la Sub-21. «Estamos encantados de que los clubes de primera o segunda apuesten por la cantera porque está dando resultados. Voy a dar un ejemplo, del Valencia vienen cuatro jugadores sub-21 que están jugando titulares. Yo les animaría a los clubes que sigan invirtiendo en cantera porque les va a salir barato», dijo Santi Denia. Sobre su primera llamada a Mosquera aseguró: «En la última convocatoria no entró, pero estuvo a punto, estuvo en prelista. Se lo ha ganado. Se lo está ganando. Lleva muchos partidos jugando de titular a un nivel muy alto. Lleva una experiencia con nosotros muy grande desde pequeño (24 partidos), se lo ha ganado, está comprometido con nosotros y esperemos que dé el resultado que está dando en el Valencia».

El Pipo pidió reconocimiento para Hugo Duro, que lleva 12 goles en liga y es uno de los jugadores más determinantes de Primera: «Sinceramente me hubiera gustado que Hugo Duro hubiera estado en la prelista. La selección premia el rendimiento actual, como Pepelu. Está en grandes números. Es mi modesta opinión. Luego ya la lista o no es la opinión del seleccionador y ahí no voy a entrar. Sí creo que su rendimiento esta temporada merece ser valorado. En mi modesta opinión el rendimiento de Hugo no puede pasar desapercibido. El seleccionador seguro que lo sabe. Siempre he dicho que la selección es un premio a un buen rendimiento o a tu trayectoria», explicó.