La Cerámica: capital del sueño europeo

No es el duelo de rivalidad regional de la Comunitat Valenciana. Es una final por Europa. El Villarreal y el Valencia se juegan sus opciones europeas en un partido de Liga con sabor a final. No es definitivo, pero casi. Lo que pase esta tarde en el Estadio de La Cerámica definirá las opciones reales de unos y otros en clave ‘zona Europa’. La temporada entra en su recta final y los puntos empieza a valer su peso en oro. El margen de error ya no existe. Marcelino García Toral y Rubén Baraja saben que para soñar de verdad con los puestos europeos hoy necesitan ganar o ganar.

El Villarreal tiene más que perder. Porque juega delante de su afición y por la diferencia de puntos que le separa con la sexta y la séptima plaza. Están cinco por debajo del Valencia. No pueden permitirse el lujo de fallar y menos en casa. A favor de los ‘groguets’ llega su buena dinámica en LaLiga y las buenas sensaciones que dejaron en la casi-remontada para la historia al Olympique de Marsella. Los de Marcelino tiene motivos para creer porque encadenan una racha de ocho partidos sin perder. La última vez que cayeron derrotados fue el pasado 13 de enero contra Las Palmas. Hace dos meses. Desde entonces, tres triunfos, cinco empates y la confirmación de ser un equipo más reconocible y menos frágil en defensa a excepción de la goleada del Vélodrome. El Villarreal cotiza al alza con el buen estado de forma de Sorloth, Gerard Moreno y Álex Baena y no es ninguna exageración pensar que el cara a cara con el Valencia les llega en el mejor momento de la temporada. Es su momento. Los precedentes también le acompañan. El Valencia es su víctima histórica preferida en primera división: 14 victorias en 23 enfrentamientos. La Cerámica intentará jugar su partido y prepara un ambiente de gala con 20.000 banderas amarillas. Todo por Europa.

Con el mismo eslogan llega el Valencia a tierras castellonenses por mucho que la Layhoon Chan marcara la permanencia como objetivo y Baraja se resista y con razón a hablar abiertamente de Europa. El equipo (tres partidos sin perder contra Getafe, Madrid y Sevilla) asume que para alcanzar la ‘zona Europa’ a final de temporada necesitará hacerse fuerte no solo en Mestalla. Por eso hoy se encuentra ante el escenario perfecto para dar un golpe de efecto en la clasificación y presentar su candidatura más seria que nunca a Europa. Ganar tiene premio doble porque eliminaría prácticamente a un posible rival directo con un más 8 casi imposible de levantar. El objetivo es aguantar el empuje de la Real Sociedad (ganó el viernes al Cádiz) y presionar al Betis. Los de Manuel Pellegrini solo tiene dos puntos de ventaja sobre el Valencia (con un partido menos por el aplazado contra el Granada) y hoy visitan al Rayo en Vallecas. A Europa se llega desde La Cerámica.

El Pipo no podrá contar ni con el lesionado de larga duración Mouctar Diakhaby (repetirá Cenk junto a Mosquera en defensa) ni con Hugo Guillamón por acumulación de amarillas. Por los que respecta Marcelino, su nómina de bajas es más larga. A los habituales Denis Suárez, Yeremy Pino, Juan Foyth, Ramón Terrats, Alfonso Pedraza y Raúl Albiol se unen los lesionados contra el OM Eric Bailly y Pepe Reina y el sancionado Alberto Moreno.