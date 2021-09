Convento iguala al Pilar

Convento Jerusalén-M. Marzal

Diecisiete años sin bajarse del podio. A veces ganan, a veces no... pero siempre están. Y este año tocaba la victoria porque había mucha falla, porque se había enriquecido y porque Pere Baenas mostraba una confianza bárbara en sus posibilidades. Además, bien protegida. Pere es solvencia absoluta. La victoria número 16 de Convento, que iguala al Pilar en el particular mano a mano en el liderato absoluto de la sección.

Plaza del Pilar

Vuelve a tirar al palo Paco Torres, ya con cierto «síndrome Poulidor». Cuatro fallas en Especial y tres subcampeonatos. Este año era nuevamente un derroche de calidad, absolutamente redonda, y si hubiese ganado tampoco habría sorprendido. Con esa dignidad puede ir a cualquier parte. La comisión recuperó hace tiempo su carácter ganador.

La gran mordida

El resultado de Exposición-Micer Mascó es rotundo. Más allá de si se ha penalizado a l’Antiga, el proyecto de David Sánchez, milagrosamente desmontado hace un año y medio, es espectacular, inabarcable. Podía romper el techo de cristal y lo ha hecho añicos. Artista y comisión.

Monestir de Poblet-A. Albiñana

La estadística dice que es el peor resultado desde que, en 2015, recuperaron el pulso ganador y se convirtieron en la comisión de moda. Es un varapalo sin duda y en la comisión creen que les ha afectado la repercusión mediática de la lluvia. Con un frontis prodigioso, tardarán en encajar el golpe. Pero ni comisión ni Carlos Carsí pierden cotización.

Almirante Cadarso-Conde Altea

Esta sí que es Almirante, la que pelea por la zona europea, y no el tropiezo de los dos últimos años. No sorprende: se veía a la legua que el proyecto de este año era muy muy bueno. Y, por fin, redondeado con lo que siempre sorprendía: que a Algarra no le reconocieran la frescura de las escenas. Victoria de Ingenio.

Na Jordana

Es un paso atrás. Uno, porque bajan un peldaño. Una falla gafada desde el principio, que es de esperar que no se haya penalizado por el accidente. Mario ha trabajado muy bien el diseño de Corredera, algo muy difícil. Año para pensar en el futuro.

Reino de València-D. Calabria

Aunque en otros años habría sido considerado un «buen premio», quizá este año sabe a poco. Lucrecia y compañía habían despertado muchas expectativas y la verdad es que el montaje lo merece. Garantía en el ingenio y gracia (vuelven a mojar).

Sueca-L. Azorín

Un proyecto que se ha ido torciendo con el tiempo y que, a pesar de su atrevimiento, no ha cuajado.

Cuba-Literato Azorín

Lo esperado al ser «media falla». Siempre nos preguntaremos qué habría pasado con el proyecto inicial en la plaza.

