Vecinos de València presentan más de 900 firmas contra el recorte de terrazas

Un grupo de vecinos de la plaza Honduras y Blasco Ibáñez han presentado por registro del Ayuntamiento de València un escrito dirigido al alcalde Joan Ribó en el que le piden una entrevista para abordar el recorte de terrazas en este barrio y para solicitarle que se reconsidere la medida. Según explican fuentes de este colectivo han reunido 929 firmas "para demostrar el apoyo de una importante cantidad de los vecinos del barrio a las terrazas, a las que acudimos para disfrutar de nuestro tiempo de libre. Muchos somos jubilados y nos hacemos compañía en los bares o bajamos a leer el periódico, otros nos reunimos con nuestras familias en los bares del barrio para celebrar algún acontecimiento y muchos tenemos hijos que trabajan en ellos y su sueldo depende de que sigan abiertos", afirman estas fuentes.

Según los promotores de esta iniciativa, que se identifican como vecinos "que residimos en la zona de Honduras y Blasco Ibáñez, muchos desde hace más de 30 años", se dirigen al alcalde "para pedirle que se reúna con nosotros y nos escuche". "Hoy, -añaden-le hemos presentado oficialmente por registro nuestras firmas para mostrar nuestro malestar y nuestra oposición a que recorten las terrazas de los bares de Honduras, porque consideramos que es injusto y que los problemas de nuestro barrio no se solucionarán de esta forma".

"Queremos mostrar nuestro malestar y nuestra oposición a que recorten las terrazas de los bares de Honduras, porque consideramos que es injusto y que los problemas de nuestro barrio no se solucionarán de esta forma", subrayan vecinos de la zona

"Los vecinos tenemos muy claro que el problema de nuestro barrio no son las terrazas. No son las que provocan las molestias y los problemas que tiene el barrio y sufrimos. Tampoco es un tema de ahora. Llevamos años sufriendo y preocupados por las molestias que ocasionan los jóvenes que hacen botellón, inseguridad en las calles a partir de ciertas horas y otros conflictos que no nos dan tranquilidad", indican los firmantes del documento.

"Y esto no se acabará con pintar rayas de color en las terrazas de los hosteleros, a lo que conocemos y consideramos como del barrio, tanto residan en él como no, porque pasan horas aquí trabajando, dando trabajo y haciendo que nosotros o nuestros hijos y nietos tengamos un sitio donde sentarse y pasar un buen rato cerca de nuestras casas y no teniendo que coger el coche y otro tipo de transporte para desplazarnos a otros sitios para tomar algo o salir de fiesta", añade este texto.

En su carta dirigida a Ribó, estos residentes de plaza Honduras y Blasco Ibáñez añaden: "Usted sabrá que cuando el Ayuntamiento de València desalojó el botellón de la zona universitaria de Tarongers empezaron realmente los problemas, porque los jóvenes vinieron aquí ocupando sus calles, plazas y generando molestias. Incluso hemos visto algunos casos de peleas o robos. Y también hemos visto como cuando los bares estaban cerrados en el Covid los follones por las noches y altercados aumentaron y ya lo denunciamos".