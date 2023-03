El ayuntamiento quiere aplicar la "tasa Amazon" antes de final de año y solo a grandes compañías de reparto

La "tasa Amazon" que la Concejalía de Hacienda del Ayuntamiento de València quiere imponer en la ciudad podría empezar a aplicarse antes de que finalice el año y afectaría únicamente a las grandes compañías cuya actividad predominante sea el reparto a domicilio de productos comprados por internet. Así lo ha asegurado el concejal de Hacienda de València, el socialista Borja Sanjuán, que asegura que el objetivo final no es la recaudación sino la protección del pequeño comercio, que quedará excluido de esta tasa.

"De lo que se trata es de proteger al pequeño comercio, que paga sus impuestos y sufre una competencia brutal por parte de las grandes distribuidoras de comercio electrónico"

En la moción que Borja Sanjuán someterá próximamente a votación en el consistorio se explica que el reparto de los productos comprados "online" saturan la ciudad de tráfico, generan contaminación y "distorsiona la competencia con el comercio de proximidad, todo ello sin hacer ningún retorno a los ciudadanos ni pagar impuestos por sus beneficios, como sí hacen los comercios de la ciudad. Así pues, se ha encargado un estudio técnico-económico para valorar y justificar la tasa, así como darle un encaje legal.

Selección de las empresas

Ayer, Sanjuán profundizó en esta propuesta y explicó que esta tasa se aplicará únicamente a las grandes empresas de distribución de comercio electrónico y no a aquellas que tengan también venta "online" pero no sea esta su principal actividad. "El Mercado Central tiene venta por internet, pero el Mercado Central no va a pagar esta tasa porque esa no es su principal actividad", explicó el concejal de Hacienda.

En Barcelona, que es una de las ciudades que se está estudiando en València, ya se ha aprobado esta tasa y se aplica a las compañías que facturan más de un millón de euros, que son principalmente Amazon, Seur, DHL, Correos Exprés y UPS.

Tramitación rápida

Por lo que se refiere a la entrada en vigor de la tasa, Borja Sanjuán cree que es posible empezar a aplicarla antes de que finalice el año. Primero se encargará el informe técnico-económico, para el que se va a consultar a la Universidad Politécnica de València, a la Universitat de València y a la consultora Tirant lo Blanch; y luego se hará la revisión de la ordenanza fiscal y pasará los trámites administrativos.

Ese informe también orientará a la concejalía acerca de la cuantía de la tasa, aunque Borja Sanjuán asegura que la recaudación no es importante en esta medida. "De lo que se trata -dijo- es de proteger al pequeño comercio, que paga sus impuestos y sufre una competencia brutal por parte de las grandes distribuidoras de comercio electrónico", terminó.