Cuando el gobierno municipal de izquierda asumió la gestión de la ciudad, Lo Rat Penat lo sufrió en forma de tijeretazo a las subvenciones. De los 70.000 euros pasaron a 14.000, aduciendo que se ayudaba a proyectos. El caso es que, con la victoria del PP -partido al que el presidente Enric Esteve acudió como número cuatro de la lista en 2019- las aguas vuelven a una normalidad económica. La entidad recuperará las ayudas, lo que le permitirá, entre otras cosas, afrontar reformas en la sede de Aparisi y Guijarro y no vivir con las apreturas de estos años, en los que la burguesía valenciana tampoco ha sido especialmente espléndida con una entidad teóricamente garante de las esencias, etcétera.

Catalá no está bien mirada del todo por una parte del valencianismo. Fue consellera de Cultura y los que defienden las normas del Puig la ven poco menos que como una traidora. Por eso criticaron la presencia de Esteve en las listas hace cuatro años. «Siempre pensé que la forma de valencianizar era entrando en una formación donde se pudiera hacer las cosas. En este caso el PP. Lo contrario es tirar tres mil votos a la basura, como así ha sido».

Valencia no será Albal

Esteve asegura que, subvención al margen, la principal reivindicación ratpenatista es «recuperar la validez de sus cursos», perdida hace décadas. De momento, no cabe esperar que el Ayuntamiento de València se marque un «Albal» en sus notas de prensa: seguirá utilizando la ortografía reconocida como oficial mientras no haya ningún cambio en la política lingüística.

Lo Rat Penat está preparado para las elecciones. En principio deberían convocarse el 30 de julio como muy tarde. Las candidaturas que más suenan estarían encabezadas por José Vicente Navarro -continuista, después de ser persona de confianza de Esteve- y Oscar Rueda, presidente del Casal Bernat i Baldoví. Catalá aseguró que «tengo muchos amigos en Lo Rat Penat y estoy segura que nos vamos a entender».

Enric Esteve dejará el cargo después de 27 años y tras una relación complicada con el gobierno de La Nau primero y Rialto después. «Lo que jamás entendí son las formas. En julio de 2015 Joan Ribó me dijo que nos sentaríamos en el mes de septiembre. Debe ser que en estos ocho años no ha existido ningún mes de septiembre, porque nada más volvimos a saber» y se queja de que, como regalo de despedida, «Carlos Galiana no asumió la subvención de 200 euros por cada Cruz de Mayo. Iba todo en la subvención, con lo que, con 60 cruces, a ver qué nos quedaba» Y lo mismo con «Ximo Puig, después de la de veces que fui a Morella cuando era director general de Patrimonio». Tan sólo salva a «Toni Gaspar, que desde la Diputación sí que ha tenido una actitud de señor». Aseguró también Esteve que «Lo Rat Penat no existe para recibir subvenciones, sino para desarrollar la misma actividad cultural que lleva 145 años poniendo en marcha».