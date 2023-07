La mascletà que el Ayuntamiento de València disparó el pasado sábado frente a la fachada principal de la Lonja de la Seda, monumento Patrimonio de la Humanidad, ha sido denunciada como "agresión" al patrimonio valenciano ante la Unesco por parte del PSPV. Los socialistas, cuyos anteriores socios de gobierno de Compromís fueron los que aprobaron el espectáculo pirotécnico, ha pedido al organismo internacional que vela por la correcta conservación del patrimonio de la humanidad que analice si el disparo nocturno del sábado ha provocado daños en este edificio, el único de la ciudad que cuenta con el reconocimiento de la Unesco.

Los socialistas «hemos puesto en conocimiento del embajador de España en la UNESCO los hechos ocurridos el sábado por la noche porque consideramos que son un grave atentado contra nuestro patrimonio que podría haber ocasionado daños al edificio», advirtió la socialista Maite Ibáñez.

La concejala remitirá, además, una carta a los responsables de la Unesco, al Ministerio de Cultura y a la Comisión Nacional de Exteriores «para que tengan conocimiento de la desprotección del patrimonio de la ciudad que está provocando el desgobierno del PP en tan sólo un mes al frente del consistorio», dijo.

«Vamos a defender con todas las herramientas a nuestro alcance el patrimonio y el legado artístico que tiene nuestra ciudad y, por eso, hemos solicitado el expediente de la ‘mascletà’ nocturna para conocer todos los detalles de esta imprudencia y esclarecer si el disparo del Gobierno de Catalá contaba con las pertinentes autorizaciones de la Comisión de Patrimonio o si el PP tomó una decisión irresponsable y dañina contra uno de los edificios históricos y más simbólicos de la ciudad», añadió Ibáñez.

🧨 La #Minimascletà de la pirotècnia #CaballerFX ha fet tremolar la plaça del #Mercat als #FocsdelaFira de la #GranNitVLC. 💥

📹 Reviu ací part de la disparada que ha fet vibrar la nit més especial de la #GranFiraVLC. 🎆 pic.twitter.com/zfBxcqHA93 — Ajuntament València (@AjuntamentVLC) July 22, 2023

«Minimascletà» certificada por Bomberos

La concejala socialista exigió al gobierno del PP la «máxima rapidez» en aportar la información de lo ocurrido y que no se vuelva a disparar una mascletà «a los pies de la Lonja y de los Santos Juanes». El concejal de Fiestas, Santiago Ballester, no tardó en responder negando que haya existido riesgo para el monumento ya que el disparo pirotécnico no fue una mascletà al uso sino una disparo de baja intensidad en el que apenas se utilizaron 19 kilos de polvora, cuando una mascletà como las que tradicionamente se disparan en la plaza del Ayuntamiento en Fallas puede llegar a quemar más de cien kilos.

En el disparo, que se realizó en la nueva plaza del Mercat, entre la fachada de la Lonja y la de los Santos Juanes y las "covetes", se siguieron las recomendaciones de seguridad previstas en el expediente muncipal. Bomberos y Protección Civil dieron, según la documentación a la que ha tenido acceso este diario, el visto bueno al espectáculo. En el disparo, asegura Ballester, se han respectado y "cumplido con los requisitos de protección del patrimonio de la normativa". "Cumple con creces la distancia de seguridad". "Igual que he obligado a suspender los conciertos de Viveros porque no se han cumplido los requisitos lo hubiera hecho en la Lonja si no se cumplían las exigencias". "No me la juego", afirma el concejal.

Disparo aprobado por Compromís

Insisten en el PP que la «minimascletà» nocturna fue un evento "heredado" del anterior gobierno, en concreto del anterior concejal de Festejos, Pere Fuset, de Compromís, que ya estaba prevista en la programación de los actos de calle de la Feria de Julio del pasado fin de semana. La programación se aprobó el 9 de junio cuando se aprobó el disparo de una minimascletá en dicha ubicación, en la plaza del Mercado. "Yo lo único que he hecho es adjudicar a la pirotécnica el disparo".

No consta en el expediente,puntualiza Ballester, que hubiera una ubicación alternativa, como ha apuntado el anterior responsable de Cultura.

Durante el montaje y el disparo además se respetó el perímetro de ocho metros de protección del monumento que exigen las normas urbanísticas y de protección patrimonial. La Lonja aseguran los populares, que consideran exagerada la reacción de los socialistas, soporta disparos de pólvora de mayor intensidad de las comisiones falleras del entorno próximo, como la del Mercat.