«La obra sigue ahí, detrás de la capa de pintura. Eso es importante, aunque más me hubiese gustado que se hubiese hecho otro por encima y no simplemente taparlo. Mi sensación es de tristeza. No porque no esté a la vista mi mural, sino porque no se le ha dado continuidad. Lo ideal para mi es que hubiese llegado otra persona, con otro mensaje y otra inquietud». Es la opinión de Vinz, el artista urbano que hace ocho años pintó el despacho del concejal Carlos Galiana y cuya expresión artística ha sido tapada con la llegada del nuevo equipo de gobierno. Tal como informó ayer Levante-EMV, el despacho ha sido repintado totalmente de blanco. Se han basado para ello en un informe interno en el que se aseguraba que la pintura era, a todos los efectos, arte efímero. Además, consideraban que el edil de Compromís había hecho un uso inadecuado de las paredes de un despacho que, al fin y al cabo, no es suyo.

Tapan los desnudos con cabezas de pájaros del despacho de Galiana Vinz asume que su pintura estaba llamada a desaparecer en cualquier momento, pero «lo que me habría gustado es que se hubiese pintado por encima». Defiende que se trata de una expresión artística única. «Nunca se había hecho algo parecido y de momento podré seguir diciendo que soy el único que ha pintado en el interior de un despacho municipal. Podría decir que es algo histórico, pero no me gusta en el sentido de que lo ideal es que esto continuara. Incluso se han hecho visitas. La continuidad sería lo mejor. Como sucede en cualquier pared». Documento firmado Vinz recuerda que cuando llevó a cabo la obra «tuve que firmar un documento por el que aceptaba que se trataba de una expresión de arte efímero». Es decir, que en cualquier momento podría desaparecer. El significado de «Nosaltres, el poble» era «dar una visión del pueblo valenciano para recordarle al concejal que lo tuviera en cuenta en el momento de tomar cualquier decisión o de firmar cualquier documento. Que está ahí para servir al pueblo». Con la particularidad de que «no conocía a Carlos Galiana, la verdad. Debe ser que le gustaba mi trabajo. Para mi fue una satisfacción poder hacerlo. Además, era una forma de dar visibilidad a los artistas locales, porque yo venía de trabajar en el extranjero». Desde entonces, su carrera ha seguido en línea ascendente y ha pasado de las calles a las mejores salas, tanto locales como internacionales. Dos años antes, Vinz había sido protagonista involuntario de un incidente "artístico", cuando miembros de la Policía Nacional fueron acusados de mutilar una de sus creaciones, en la que unos agentes aparecían golpeando a una de sus figuras humanas femeninas con cabeza de ave. Vinz sabía que la desaparición de la pintura en el despacho municipal podía pasar en cualquier momento. «Hace cuatro años Galiana ya me dijo que esto podría pasar» y fue el propio ahora ex edil quien le anunció que «ya le habían comunicado que se pintaría por encima» durante el mes de julio, una vez confirmado el cambio de color en el ayuntamiento.