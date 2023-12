La profunda reordenación del tráfico en el centro de València, en la calle Colón y vías colaterales de la plaza del Ayuntamiento, y la entrada de hasta 7 nuevas líneas de la EMT al ágora consistorial y al centro de la ciudad, que ha ejecutado el gobierno municipal encabezado por María José Catalá ya es una realidad. Desde primera hora de la mañana, los buses de 7 rutas se han sumado a la C1 y volvieron al centro sin grandes incidencias. En horas punta, y sobre todo por la tarde, se registraron retenciones y pequeñas colas de autobuses y taxis que circulaban por San Vicente. Desde hoy cada día entrarán por esta zona cerca de 600 autobuses, recordaban fuentes municipales.

Mientras, la reapertura de la calle Colón con la entrada desde la plaza de la Porta de la Mar a pleno rendimiento, deja una imagen de esta vía comercial y céntrica inédita hasta la fecha. En horas punta, y sobre todo, a media tarde, decenas de coches tomaron la calzada tras años sin poder circular por este bulevar. Hubo algunas retenciones puntuales en las calles laterales de Colón pero tampoco se registraron grandes incidencias. Hay que ver qué pasa el fin de semana.

El tramo más intenso de circulación fue el de Colón con Xátiva y convendría que se vigilara por parte de las autoridades la velocidad de los conductores, que no pueden superar los 30 Km/h, pero que ayer por momentos lo hacían precisamente cuando no había gran afluencia de vehículos. Desde las 20 horas en adelante se dieron estos excesos.

Las 7 líneas comenzaron a llegar desde primera hora

Como estaba previsto, desde las 6 menos cuarto de la mañana, las líneas 4, 11, 31, 32 y 70 empezaron a llegar hasta la Plaza del Ayuntamiento pasando por las calles La Paz y San Vicente. Las líneas 16 y 26 también circularon por la calle La Paz hasta Poeta Querol. La 4 y la 32 además se detenían en la nueva parada ubicada junto a la fuente de la plaza consistorial, para que los conductores hicieran su descanso en ruta, y también para que los pasajeros subieran y bajaran.

Con todo, los viajeros, los delegados sindicales y los inspectores de la EMT detectaron ciertas incidencias que la empresa quiere solucionar cuanto antes. Por ejemplo, en la nueva parada de la EMT de la plaza del Ayuntamiento, situada junto a la fuente, se ha vallado un desnivel situado entre la nueva dársena y la rampa para personas con discapacidad, porque provocó tropiezos y se quieren evitar caídas.

Además, con vista al calor que tendrán que soportar los viajeros que esperan el bus, así como para protegerlos de la lluvia, será necesario habilitar marquesinas y zonas de sombra para que los pasajeros puedan resguardarse del sol o de las tormentas. Por ende, según relataban los propios chóferes a Levante-EMV, la curva de la plaza de la Reina con San Vicente es complicada pues los vehículos entran a cierta velocidad por San Vicente, lo que obligará a mejorar este giro.

Otros conductores habituales de la C1 señalaban que por la mañana ya había ciclistas y usuarios de patinetes que circulaban en dirección contraria por San Vicente ajenos al avance del bus. Por ello, el personal de EMT también pedía más vigilancia policial. Pero la mañana ha sido tranquila, tal como explicaban los conductores Javier Ruiz (de la línea 4) y Francisco Páez, de la 32.

Las principales quejas de las personas mayores se referían a cambios de rutas y paradas. «Nos vuelven locas -decía una señora-a ver si ya no cambian más». Habrá que intensificar la información a los viajeros, pues una buena parte andaban confundidos y con dudas sobre las nuevas paradas y los itinerarios. Por eso, el personal de la EMT se multiplicaba para resolver las dudas de los viajeros.

Las usuarias estaban contentas por las nuevas rutas

Pese a todo las usuarias estaban contentas por la vuelta de los buses al centro. Evelyn Obando, cocinera de profesión, relataba: «Me parece muy bien que haya más líneas.He venido a hacer gestiones y como me he enterado que la línea 4 volvía pues la he cogido. Voy a utilizarla habitualmente», señala. Elisa Monedero, viajera del 32 añadía: «Me parece muy bien porque la gente mayor no tiene como venir al centro. En particular a los mercados municipales que es donde más movimiento hay y al Mercado Central», razonaba.

Por su parte, el concejal de Movilidad y presidente de la EMT Jesús Carbonell resaltó que la reapertura de Colón y la vuelta de estas 7 líneas al centro se produjo «con normalidad y sin grandes incidencias». La empresa desplegó a casi un centenar de inspectores e informadores para resolver dudas del pasaje.