La profunda reordenación del tráfico en el centro de València, en la calle Colón y vías colaterales de la plaza del Ayuntamiento, y la entrada de hasta 7 nuevas líneas de la EMT al ágora consistorial y al centro, que ha impulsado y concretado el gobierno municipal encabezado por María José Catalá ya es una realidad. Desde primera hora de la mañana, los buses de 7 rutas se han sumado a la C1 y vuelven al centro. Las líneas 4, 11, 31, 32 y 70 están llegando hasta la Plaza del Ayuntamiento pasando por las calles La Paz y San Vicente. Y las líneas 16 y 26 también circulan por la calle La Paz hasta Poeta Querol. La 4 y la 32 además se detienen en la nueva parada ubicada junto a la fuente del ágora consistorial, para que los conductores puedan hacer su descanso en ruta, y también para los que los pasajeros suban y bajen.

Deficiencias en la parada de la plaza del Ayuntamiento

Durante la mañana se ha circulado con normalidad y sin incidencias, tal como han señalado el presidente de la EMT y concejal de Movilidad Jesús Carbonell, y como han relatado los propios conductores y los representantes del Comité de Empresa a Levante-EMV. Con todo, las primeras horas de funcionamiento de las nuevas rutas han servido para constatar algunas deficiencias y cuestiones a mejorar.

Por ejemplo, en la nueva parada de la EMT de la plaza del Ayuntamiento, situada junto a la fuente del ágora consistorial, ya ha habido varios viajeros, delegados sindicales y trabajadores de EMT que han advertido del peligro de un agujero, entre la nueva dársena y la rampa para personas con discapacidad, que puede provocar caídas o tropiezos. De hecho, este diario pudo comprobar in situ esta circunstancia cuando un turista despistado se tropezó. Además, con vista a las altas temperaturas que tendrán que soportar los viajeros que esperan el bus, será necesario habilitar marquesinas para que los pasajeros puedan resguardarse del sol o de la lluvia, en caso de aguaceros o tormentas. Esta era una de las peticiones de los usuarios para el futuro. Igualmente, una buena parte de los viajeros, sobre todo personas mayores, andaban confundidos y con dudas sobre las nuevas rutas, sobre las nuevas rutas y sobre los itinerarios. Por eso, el personal de la EMT se multiplicaba a pie de calle para resolver las dudas de los viajeros acerca de dónde paraban líneas como la 4, 31, 32 y 70, en las calles ubicadas en el entorno del ayuntamiento.

Quejas de los chóferes y cuestiones a mejorar

Además según relataban los propios chóferes a este periódico, la curva de la plaza de la Reina con San Vicente es un reto importante para la conducción porque el espacio para maniobrar no es amplio, antes de enfilar la calle en dirección hacia el ayuntamiento, a la velocidad que requiere cumplir las frecuencias del servicio. Otros chóferes habituales de la C1 señalaban que esta mañana ya había ciclistas y usuarios de patinetes que circulaban en dirección contraria por San Vicente ajenos al avance del bus por la otra parte.

También ha habido que registrar pequeños atascos y colas formados en San Vicente y el giro de la calle Las Barcas con la plaza del Ayuntamiento debido a la mayor cantidad de autobuses que ya están circulando por la zona. Los buses conviven en el tramo final de San Vicente con la plaza del Ayuntamiento con los taxis que entran para llevar a sus pasajeros o bien para detenerse en la parada de Burger King y Taco Bells. Además, los vehículos de la EMT comparten carril con camiones de reparto y distribuidores de la hostelería y la restauración, junto otro tráfico privado como servicios de reparación básicos de luz, agua, gas y telefonía, que también se aventuran por esta zona.

Valoración de Carbonell: "Normalidad en Colón y en las nuevas líneas de EMT"

El concejal de Movilidad Jesús Carbonell resaltó a preguntas de la prensa que la EMT ha diseñado un operativo especial para informar a pie de calle a los viajeros "que se mantendrá durante los próximos días para informar al detalle tanto a conductores como a usuarios del transporte público”. Desde primera hora de la mañana, y hasta la noche, cerca de 40 inspectores jefes, coordinadores y oficiales se encargarán de la asistencia directa, y a pie de calle, a todos los autobuses que llegan al centro.

Del mismo modo, "informarán de los nuevos recorridos y asistirán a los pasajeros que todavía no dispongan de toda la información al completo". Los inspectores han informado “que todo se desarrolla con normalidad y que no se ha apreciado ninguna incidencia y sobre todo sin los atascos que se venían produciendo en los últimos años”, ha asegurado el Concejal.

Además, “la EMT ha desplegado un total 50 informadores dentro de los autobuses que regresan al centro y a pie de calle para solventar al segundo cualquier duda que puedan tener los pasajeros o completar al detalle la información que requieran. Toda la información también está actualizada en las paradas y marquesinas, en la web de EMT Valencia y en redes sociales".

Según Carbonell, tanto la reapertura de la calle Colón al tráfico privado como el regreso de estas líneas de la EMT al centro se ha desarrollado "con toda normalidad" y "sin incidencias". Luego ha vuelto a poner en valor que la reordenación de las líneas de la EMT, aplicada por el nuevo equipo de gobierno de María José Catalá, "responde a las necesidades de comunicaciones directas con el centro desde los barrios de la ciudad, principalmente los del norte y el este, ampliamente constatadas y demandadas durante los últimos años".

La reordenación de las líneas de la EMT tiene como objetivos fundamentales "la conexión directa con la Plaza del Ayuntamiento, la ampliación del servicio hacia el Mercado Central y la recuperación de antiguas relaciones con todo el centro histórico". Además de ampliar el área de influencia de EMT, "se reducen los trasbordos y los tiempos de viaje, y se reequilibran los recorridos que se diferencian y se complementan con los que ofrece Metrovalencia".

Respecto a la calle Colón, Carbonell, la concejalía de Movilidad y la propia EMT, defienden que durante toda la mañana "los autobuses de y el tráfico privado han convivido con normalidad en la rediseñada calle Colón. Sin los atascos ni las aglomeraciones vividas durante los últimos años, el transporte público y sostenible, y el privado, han circulado sin alteraciones reseñables". En el otro extremo del corazón de València, "todo el operativo diseñado durante días por el centro de Operaciones de EMT también se ha cumplido según lo previsto: siete líneas han vuelto desde primera hora al centro y han regresado a sus puntos de origen con normalidad. Se han cumplido los horarios desde primera hora y se han recorrido todos los nuevos itinerarios tal y como han sido rediseñados", ha subrayado el regidor.

Críticas del Comité de Empresa y de Compromís y PSPV

La puesta en marcha de estos profundos cambios en el tráfico de València, tanto en la calle Colón como en las nuevas rutas de la EMT, han chocado con el rechazo frontal de la Federación del Taxi, además de ciertos colectivos vecinales de barrios afectados, del Comité de Empresa y de la oposición en el ayuntamiento, Compromís y PSPV. El presidente del Comité de Empresa de la EMT Gregorio Rabadán ha advertido del "riesgo de atropellos" y "para la seguridad vial" que supone meter estas 7 líneas por calles como San Vicente o la plaza del Ayuntamiento que son peatonales o semipeatonales. "No me preocupa tanto las aglomeraciones de Navidad -que también, vino a explicar- que se resolverán con desvíos por Poeta Querol sino sobre todo el día a día" dado que el conductor se enfrenta a peatones que se cruzan de acera a acera de repente o que caminan despistados por espacios que creen peatonales, analizó. Además, aseguró que el Comité "va a recomendar a los chóferes que prioricen la seguridad y conduzcan con tranquilidad" frente al cumplimiento exhaustivo de los horarios, que entienden que va a ser imposible por la acumulación de viandantes en los espacios destinados al autobús. En esa línea, Rabadán señaló que con esta reforma de rutas, "va a empeorar el servicio que presta la EMT y se va a reducir la calidad del servicio" en barrios periféricos ya que no se podrán cumplir las frecuencias horarias por la masiva presencia de viandantes y del tráfico privado en las rutas de los buses.

En parecidos términos, la concejala de Compromís Papi Robles lamentó "que la alcaldesa kamikace María José Catalá haya consumado" esta apuesta por el coche privado, apuntó, y advirtiò que la transformación de Colòn "va a colapsar de tráfico calles como Poeta Querol, San Vicente, la Paz o la plaza del Ayuntamiento". En esta línea el regidor de Compromís Giuseppe Grezzi anunció que presentará una moción en el próximo pleno "para tratar de frenar el deterioro de la ciudad impulsado por Català: revertir los cambios realizados en la EMT y recuperar el doble carril bus en la calle Colón; y peatonalizar la calle Sant Vicent Màrtir entre La Reina y la Plaza del Ayuntamiento como lo tenía previsto Compromís y quiere la ciudadanía".

Por su parte, la portavoz socialista Sandra Gómez ha lamentado que hoy se haya producido el cambio del modelo de las políticas de movilidad "que los socialiistas hemos impulsado peatonalizando espacios como la plaza del Ayuntamiento y que nos permitió ser designados como València Capital Verde Europea, para 2024, a la València Capital del Coche que ha impuesto María José Catalá". Gómez lamentó que el gobierno de PP y Vox marche "en dirección contraria a las ciudades europeas" y que esté apostando "por devolver al coche espacios recuperados para la ciudadanía" con el peligro que ello supone para los ciudadanos que pasean por "los espacios peatonales y semipeatonales del centro".

Tanto Papi Robles como Sandra Gómez lamentaron "la imagen de ayer, de la alcaldesa, reinaugurando un nuevo carril de tráfico privado para los coches y metiendo más asfalto en la calle Colón". "València ha pasado de ser la ciudad donde se inauguraban plazas peatonales como la del Ayuntamiento a ser la ciudad donde se reabren mas calles al tráfico", concluyó la concejala socialista.