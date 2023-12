El grupo municipal de Compromís presentará una moción al pleno para frenar la modificación de la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana y de esta manera, “proteger a los menores y salvar vidas”. La moción también plantea que València se adhiera a las ciudades en las que su Policía Local tiene competencias para vigilar que no entran menores en las casas de apuestas. La portavoz de Compromís per València, Papi Robles, ha explicado que "el caso de nuestra ciudad es especialmente alarmante porque de las más de 50 casas de apuestas que hay en València una mayoría se encuentran cerca de algún instituto". Robles destaca que “vamos a rebelarnos contra la decisión del PP y Vox de modificar la Ley del Juego que aprobamos el Gobierno del Botánico y que iba dirigida a no renovar la licencia de las casas de apuestas junto a centros educativos. Estamos hablando de dramas que destrozan vidas y familias”.

En el foco de la polémica Papi Robles ha presentado esta iniciativa ante una casa de juego que no guarda ni 30 metros de distancia de un instituto público. "Sabemos que cada vez más hay más problemas de adicción al juego entre los adolescentes", señala Robles. De hecho, según los distintos estudios e investigaciones realizadas, el 50% de los menores que intentan acceder a un local de juego lo consiguen y apuestan; un 20% de los chicos menores de edad ha apostado en una casa de apuestas en el último año; y 1 de cada 3 menores ha apostado alguna vez en una casa de apuestas antes de cumplir los 18. Por eso, “no vamos a poner en juego la vida de nuestros niños y niñas y de sus familias. Ya advertimos que si el PP y VOX no rectifican empezaremos una campaña para recuperar la protección de los menores frente al juego”. València, especialmente afectada Papi Robles ha alertado de que la ciudad de València se encuentra especialmente afectada por este retroceso dado que es un gran municipio y los centros educativos están repartidos a lo largo de toda su geografía, “por lo que las más de 50 casas de apuestas que hay en València una mayoría se encuentran cerca de algún instituto”. Una preocupación que comparten también las asociaciones de padres y madres, así como los equipos docentes. Participación de la Policía Local En la moción que presenta Compromís al Pleno propone desarrollar el convenio de colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias para la participación de la policía local en las labores de vigilancia y control de los locales de juego. Además, insta a los grupos parlamentarios de las Corts Valencianes a rechazar cualquier modificación de la Ley de regulación del juego y de prevención de la ludopatía en la Comunitat Valenciana que impliquen un recorte en la protección contra la ludopatía de las y los menores. Por otro lado, plantea un acuerdo para solicitar al Consell de la Generalitat Valenciana a pedir a la Comisión del Juego de la Comunitat Valenciana un informe de las potenciales consecuencias de la aprobación de los cambios propuestos en esta Ley y a aprobar la Estrategia Valenciana Integral de Prevención y Tratamiento del Juego Patológico.