Las entidades organizadoras de la Cabalgata de les Magues de Gener ha anunciado que este evento previsto para el 14 de enero finalmente no se va a celebrar como estaba previsto y que se va a transformar en una manifestación pública para denunciar "la censura de PP y Vox", en concreto de las autoridades municipales del Ayuntamiento de València, que según la organización de la Fiesta de la Infancia, "han negado el permiso para el recorrido habitual, buscando limitar una actividad con la denominación oficial de “tradición” y que ya tenía todos los gastos cubiertos sin ninguna subvención pública, gracias al éxito de un micromecenazgo que todavía está activo y que ha recaudado por ahora más de 6.500 euros, cifra que continúa aumentando". "En respuesta a esta censura, se celebrará una manifestación festiva y reivindicativa, contra la discriminación sectaria de ciertas propuestas", han anunciado los responsables del acto festivo y lúdico.

Por su parte, fuentes del gobierno de María José Catalá han señalado que existen varios informes desfavorables que justifican que no se otorgue el permiso de ocupación del espacio público para ese día y esa actividad. Estos informes desfavorables son de servicios como Policía Local, Espacio Público, Movilidad incluso de EMT. Entre los argumentos que establece el ayuntamiento figura además que ese día, se va a celebrar en València la Carrera 10 K Ibercaja y 5 K València Anem, que también supone graves afecciones para el tráfico. Los portavoces del Ayuntamiento de València señalan que se ha ofrecido a la organización que presenten un itinerario alternativo para hacer la Cabalgata y un día diferente, pero que en todo caso, se deniegan los permisos "por criterios técnicos" y porque el evento afectaría al tráfico en el centro histórico y a las líneas de la EMT.

"Directamente han prohibido el acto del 14 de enero"

Según las citadas organizaciones, los responsables del gobierno municipal presidido por María José Catalá, "no se han limitado a negar el saludo desde el balcón del Ayuntamiento de València (de las Magas), sino que directamente han prohibido la celebración del día 14. Las autoridades municipales han negado el permiso para el recorrido habitual, buscando limitar una actividad con la denominación oficial de “tradición” y que ya tenía todos los gastos cubiertos sin ninguna subvención pública".

La Fiesta de la Infancia se enfrenta, añaden estas fuentes, "a retos inesperados a causa de la prohibición del Ayuntamiento de València, dirigido por el partido PP/Vox, que ha censurado la celebración tradicional de la Cabalgata de las Magas de enero. La respuesta del consistorio se ha recibido en una semana del acto, a pesar de tener toda la documentación desde hacía meses. Afrontando esta adversidad, la comunidad se une para defender la libertad de expresión y la diversidad cultural", subrayan.

En ningún caso, apuntan estas fuentes, "sustituïrà a la propia cabalgata; es una respuesta a la prohibición de esta. Esa manifestación popular se hará el domingo 14 de enero, y contará con la presencia de las Magas de enero y todos los grupos de voluntarios que conforman la fiesta, de manera asamblearia. La nueva ruta se iniciará al Parterre a las 11 horas y continuará por la calle de la Pau y plaza de la Reina, finalizando en la plaza de la Virgen María. Mantendrá su esencia a pesar de los obstáculos", advierten.

La Cabalgata de iba a centrar en "El agua es magia"

Este año, a la cabalgata se querían destacar las agrupaciones tradicionales de música y danza, centrándose en la consideración del agua como derecho universal y la gestión que se está haciendo de ese recurso, bajo el lema “El agua es magia”. Les dolçaines i els tabals, les muixerangues, el gegants i cabuts, las danzadas, las batucadas, los grupos de animación y circo… acompañan siempre a las tres Magas de enero, que representan la Libertad, la Igualdad y la Fraternidad-Sororidad. Los grupos y asociaciones que originalmente formaban parte de la Cabalgata de las Magas de enero 2024 están invitados "a mantenerse activos en esta manifestación festiva y reivindicativa. La intención es que, a pesar de los cambios en el recorrido, el espíritu siga siendo vibrante e inclusivo".

Te puede interesar: En valencià El Micalet busca ajuda per a poder celebrar les Magues de Gener

Esta protesta pública será una prueba "de la determinación de la comunidad para preservar sus libertades, reflejando la voluntad de defender el derecho a la expresión popular sin discriminación. A pesar de que las Magas de Enero son directamente afectadas, la manifestación es una oportunidad abierta para todos los colectivos que comparten esta preocupación".

La organización no está encabezada por ninguna entidad, sino que está dirigida por la asamblea de la Festa de la Infantesa. El equipo tiene "una rica experiencia acumulada a lo largo de los años en la realización de actividades culturales y educativas". Está formado por profesionales en ámbitos como la cultura, la educación y la organización de acontecimientos. Cuentan con expertos en creatividad, docencia y logística. En esta edición, "al frente de las gestiones burocráticas están Intersindical Valenciana, la Coordinadora de Asociaciones por la Memoria Democrática del País Valenciano y la Asociación Cultural Instituto Obrero". A estas alturas hay muchos colectivos que participan de alguna manera en el acto y están ayudando a su organización. Entre otros: Acció Cultural del País Valencià, Acicom, Amics de la FUE, Associació Cultural Institut Obrer, Bicis Clàssiques, CAPPEPV, CCOO, CAMDE-PV Coordinadora d'Associacions per la Memòria Democràtica del País Valencià, Clownmando π, Colla Buf-Alí, Colla de Dolçaines i Tabals Consolat de Mar, Colla del Micalet, Colla els Bastonots de Picassent, Colla Estrela Roja, Colla Pepe Palau, Colla Pignatelli, Cor Dona Veu, Decidim, Dos Quinzets, Dones sufragistes, El Tudell, Escola Valenciana, Esquerra Unida del País Valencià, Fundació Salvador Seguí, Gatzara, Intersindical Valenciana, Iaioflautes, Jarit, Jove Muixeranga de València, La Llavor dolçaina i tabal d'Almenara, Moradores Cultura, Muixeranga de Sueca, Muixeranga La Socarrà de Xàtiva, Plataforma 14 d'abril per la III República, Rebombori batukada, Soterranya i la col·lecció editorial Versaletes.