"Esto es terrorismo, porque la gente ha pasado terror". La escalada de incidentes en el barrio de Orriols sufrió en la noche del domingo al lunes una serie de episodios que han conmocionado al barrio por la quema sistemática de hasta tres hileras de contenedores y, por efecto contagio, de vehículos. Algunos, siniestro total. Otros, graves daños materiales. No solo por las pérdidas, que en este caso son solo materiales, sino por las sensaciones. La calle San Juan Bosco parecía un escenario de guerra. Especialmente, en la fachada del número 79, que parecía haber sido escenario de una explosión. Y realmente, lo fue. "Demasiada casualidad que el contenedor que ardió fue el de papel. Y con unas llamaradas repentinas que eso no se hace echando una cerilla".

El parte es escalofriante: a la altura del número 47 ardieron tres contenedores, una moto y dos coches; en el 79, cinco contenedores, cuatro coches y la fachada completamente ennegrecida y en el número 93 ha sido incendiado un contenedor.

Orriols es un barrio de mucho movimiento humano, pero ayer, las zonas afectadas eran visitadas por cientos de personas. Todos tienen claro que ha sido un ataque premeditado "porque han ido ardiendo los contenedores uno detrás de otro. Cuando ya estaban apagando la moto del primero, el camión de bomberos tuvo que ir al del 79, y así sucesivamente".

Durante la jornada acudieron toda suerte de técnicos -una vez acabó el trabajo de los Bomberos-. Los responsables de telefonía, de los conductos del gas... pero el aspecto de los balcones era desolador. Macetas, aparatos de aire acondicionado, sillas y mesas, plantas... todo había sido devorado por el fuego y "bastante es que no han ardido las viviendas". Cristales rotos en las ventanas y algún milagro, como el de la peluquería de la planta baja, completamente destrozada en su fachada, pero a la que no le entró milagrosamente, el fuego.

Durante la mañana también fue momento de hacer recuento de daños. Uno de los más afectados, con su coche calcinado, hablaba por teléfono. "¿Qué hago? Me pongo a llorar. Si, decían que aún faltan dos meses para fallas. Dicen que el ayuntamiento también tendrá que pagar, porque es el incendio de un contenedor y el coche está aparcado y correctamente". Mientras unas personas mayores pasan con la queja en el cuerpo. "No hay derecho, no hay derecho".

"Me han arruinado la herramienta de trabajo" "Nunca había pasado nada. Y cuando vinimos aquí hace diez años, no pasaban estas cosas en el barrio". Jorge empleaba su moto Yamaha para desplazarse cada día a Sedaví. Ahora es un amasijo de hierros calcinados. "Escuché un ruido, que luego resultó ser el depósito de combustible. Me he levantado y ya la estaba viendo arder. Cuando llegaron los bomberos y la apagaron me bajé. Era mi herramienta de trabajo. La tenía muchos años y le tenía mucho cariño. La tenía muy cuidada. Apenas la había sacado del taller hace un par de meses para hacerle una puesta a punto. Pero es que además la había sacado hace poco a la calle para que cargara batería". ¿Qué solución? "Cualquier cosa. Por ejemplo, que pusieran cámaras, como hay en otros barrios. Que se sepa que les pueden pillar".

Manifestación el miércoles

Los miembros de Orriols en Lucha han convocado para el miércoles una manifestación para visibilizar lo que consideran la realidad cotidiana: "Lo que se pretende es generar caos y dar una sensación de ciudad sin ley que nos expulse de nuestro barrio, pero no nos vamos a ir". ¿Soluciones? "

Por aquí pasan los coches de policía con la luz encendida, pero eso no sirve de mucho: los ven los que trapichean y se marchan a otro sitio.

"Que la policía venga, pero a pie"

Nos prometieron policía andando y eso es lo que queremos. Que bajen al suelo y se les vea".

"Esto es algo preparado. No es un gamberro que pasaba por aquí". ¿Quien lo prepara: "los que quieren que el tema se vaya deteriorando cada vez más. Que la gente se vaya y el barrio se abandone cada vez más". Vienen a decir que todos están de acuerdo: especuladores y ocupantes. "Si la ciudad tiene que crecer, ¿por dónde lo hará? Por los lugares más frágiles. Hoy le ha tocado a la calle San Juan Bosco. Otro día será otro".

Asamblea Orriols no ve más solución que la de una reversión total de la situación. "Orriols necesita un plan integral: urbanismo con viviendas asequibles, económico y social". Pero, sobre todo, "derecho a vivir en paz".