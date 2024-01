Orriols está viviendo en situación de conflicto y eso, por contagio, es un problema para la primera autoridad municipal. El capricho de la agenda ha querido que la alcaldesa María José Catalá haya acudido al barrio poco más de 24 horas después de que la calle San Juan Bosco ardiera por tres sitios diferentes. Y el capricho de la agenda ha querido que el acto fuera inaugurar una fuente de agua. Aunque es tan grande el barrio, que era a casi un kilómetro de distancia de la zona cero. Pero la ocasión era pintiparada para que Orriols en Lucha se acercara y no precisamente por la fuente. Sin hacer ruido -la cacerolada llegará este miércoles- pero para ponerse cerca de la fuente y recordarle que el problema está ahí y que hay que abordarlo. Pintiparado para arrancarle la promesa de una reunión más pronto que tarde, que es lo que esperan ahora.

"Orriols no va a bajar los brazos"

"Vandalismo" fue el primer apelativo que dio a la casuística de los incendios. Y por eso avisó al "vándalo" que tenga "mucho cuidado, que tiene toda la Policía Local y Nacional encima. Cada uno que haga el vandalismo como considere, pero que se atenga a las consecuencias". Pero ¿es obra de un vándalo, como el pirómano del Saler? "Cuando digo vándalo puedo decir vándalos. No sé si es una, varias o una banda. Pero Orriols no va a bajar los brazos". Pero el vecindario va más allá. Tiene su propia tesis sobre la autoría y que responde a una cierta estrategia. Casi una conspiración para vaciar el barrio. "Los vecinos no van a tener que huir porque van a ver cada vez más al ayuntamiento pendiente de ellos. Si creen que es una estrategia, no les van a desanimar ni a ellos ni a nosotros. Orriols es uno de los puntos de la ciudad al que más atención vamos a prestar. Y que nadie piense que vamos a dejar de antenderlos. Vamos a intensificar el trabajo y si alguien cree que se va a desanimar o desmotivar a los vecinos que llevan allí toda la vida, se equivoca".

"No toda la solución es que haya más policía y hay una sensación de que nos quieren echar" "La policía no es la única solución porque, por ejemplo, en el piso de Avenida de la Constitución estuvieron y los okupas no entraban. Pero ya se han ido y ha vuelto a okuparse" sostienen los vecinos, que apela a su derecho a vivir con tranquilidad. "Es verdad que se ven más efectivos, pero durante la noche, que es cuando las cosas empeoran, se han reforzar. También hemos pedido cámaras en los puntos más conflictivos". Sobre el repunte de acciones, reconocen que "se están acumulando cosas que pasan en toda la ciudad, pero aquí, en poco tiemo. Hemos arrancado a la alcaldesa que la reunión sea pronto, pero eso para nosotros es de aquí a final de mes. Si: hemos aprovechado la ocasión de que venía, pero no es el sitio para hablar, claro". Los vecinos se apuntan a la idea de que hay algo más que vandalismo puro y duro. "No queremos ser conspiranoicos, pero hay como una sensación de que se quiere que haya caos para que el vecindario de toda la vida molesta para poder hacer sus acciones delictivas. No queremos que se nos expulse de las casas y que los delincuentes tengan el dominio del barrio. Aquí todo el mundo es bienvenido si no viene a delinquir".

Nueva mesa de trabajo

Refiriéndose a la reunión con la delegación vecinal ha asegurado que "hemos acordado hacer una segunda mesa de trabajo en las próximas semanas". Y recordó actuaciones previas como "las que hemos hecho sobre 60 fincas que tienen ocupación ilegal y estamos trabajando en la reurbanización de la zona más tradicional. Estamos desarrollando futuros proyectos y, por supuestísimo, vamos a poner las medidas para mejorar la convivencia.

"Hemos avisado a la Policía Nacional, que tiene las competencias -en materia de tráfico de drogas, no de vandalismo-, pero también hemos reforzado la Local. He hablado muchas veces con la delegada de gobierno, pero esto no es un tema de intervención social, sino de vandalismo. Es un tema de Policía Nacional. Más allá está, aparte, el Plan de Intervención Social, que está en marcha desde diciembre" ha concluido.

Por último, en materia de Servicios Sociales se está trabajando en un Plan de Intervención Social desde el mes de diciembre y ya planteamos que “el centro de Atención de Servicios Sociales de Orriols se iba a destinar sólo a este barrio y no a más zonas de la ciudad para que se especialice en la atención de los vecinos de la zona” añadiendo que “no hay que confundir vandalismo con intervención social porque el vandalismos es tema de seguridad y en ambos casos ya estamos trabajando en Orriols”.