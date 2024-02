La junta de gobierno del Ayuntamiento de València ha aprobado el expediente y la contratación del diseño y la dirección facultativa para las obras de regeneración y renaturalización de las avenidas de Pérez Galdós y Giorgeta, unas obras que tienen financiación de los fondos Next Generation de la Unión Europea. Además, el gobierno municipal de PP y Vox ha requerido a los autores del proyecto ganador del concurso de ideas convocado por el anterior gobierno progresista para la reforma de Pérez Galdós, las empresas Gecival y Cercle Territorio, Paisaje y Arquitectura, para que en un plazo máximo de diez días hábiles presente la documentación acreditativa de la solvencia económica, técnica, financiera y profesional y manifieste la conformidad con los pliegos que rigen el contrato.

Los ganadores del concurso tendrán ahora que redactar el proyecto introduciendo las modificaciones requeridas por el nuevo gobierno, que hace solo unas semanas resolvía también el concurso de ideas del Parque de Desembocadura, otro proyecto de renaturalización del anterior gobierno, con el encargo de la redacción del proyecto al equipo ganador liderado por el arquitecto Carmel Gradolí.

El Ayuntamiento de València convocó en la pasada legislatura un concurso de ideas para la redacción del proyecto de regeneración y renaturalización de las dos avenidas, en la actualidad una autopista urbana. El proyecto ganador, con 10.000 euros de premio, fue el que llevaba por lema "Arrels" o "Raíces", de Gecival y Cercle Territorio, Paisaje y Arquitectura. "Nexo", de Durán Moreno Arquitectos, quedó segundo y "Cruzar la avenida", con 3.000 euros de premio, de Palomeras Arquitectes y Cierto Studio.

Un carril más de tráfico

El concejal portavoz, Juan Carlos Caballero, ha afirmado hoy en la rueda de prensa posterior a la junta de gobierno que el proyecto se aprueba "adaptándolo a la realidad y a lo que este gobierno entiende que es como se deben hacer las cosas y los compromisos que ha adquirido con la ciudadanía para llevar adelante este proyecto". Según el concejal, “la alcaldesa, ya dijo, y así está siendo la hoja de ruta, que las decisiones en materia de movilidad tendrán que ir siempre en consonancia con el sentido común, el rigor, atendiendo a los estudios técnicos y al consenso con los vecinos". El ayuntamiento encarga así al redactor que, a la hora de planificar y de presentar este proyecto, tenga en cuenta para el detalle de la sección viaria las recomendaciones presentadas por el Servicio de Movilidad el pasado 17 de noviembre. El concejal de Movilidad actual, Jesús Carbonell, presentó entonces una nueva ordenación viaria para Pérez Galdós, que mantenía la supresión del túnel, la ampliación de aceras de 3,60 metros, la creación de un carril bici en ambos sentidos, mantener 2 carriles para el vehículo privado y uno segregado para el autobús así como dejar la medianera existente.

El diseño ganador del concurso de ideas para la reurbanización definitiva de la gris y ruidosa avenida Pérez Galdós, presentado en junio de 2022, contemplaba la supresión del paso inferior de vehículos, una demanda histórica de los vecinos, y convertir la avenida en un eje verde con arbolado en las aceras y la mediana. Inicialmente se barajó convertir el túnel en un depósito de tormentas aunque se optó finalmente por la creación de espacios verdes drenantes. La propuesta dejaba dos carriles de tráfico por sentido y un carril bici de tres metros.

El plazo de ejecución de las obras es de un año y medio y el coste previsto es de 12 millones de euros. El anterior gobierno, sin embargo, no llegó a adjudicar la redacción del proyecto de ejecución a los ganadores del concurso, un trámite que ahora resuelve el nuevo gobierno del PP y Vox aunque con modificaciones para favorecer el tráfico rodado. El gobierno de Catalá aseguró a su llegada al gobierno de la ciudad que revisaría el proyecto tanto en la planta viaria como en el diseño porque el depósito de tormentas es incompatible con la infraestructura del colector hidráulico que pasa por debajo de la avenida.

Los vecinos piden una renaturalización real

Colectivos vecinales de la Petxina, Abastos, Patraix, La Roqueta y la Raiosa y la plataforma Fuera Túnel presentaron un escrito al ayuntamiento en el que reivindicaron conseguir una "renaturalización real" de la avenida Pérez Galdós- Giorgeta, creando una infraestructura verde en ambos lados de las aceras y en la medianera, con árboles que den sombra, de manera que reduzcan las altas temperaturas y creen biodiversidad, en alcorques corridos con un anchura mínima de 1,20 metros. Y poder cambiar el servicio de la avenida como un paseo y zona amigable con el tránsito peatonal y tramo final de llegada a destino, y no como una circunvalación al centro urbano y vía rápida urbana.

"Una estafa" para Compromís

Las reacciones de la oposición no se han hecho esperar. La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que la reforma de Pérez Galdós y Giorgeta que pretende el nuevo gobierno conservador es "una estafa" porque "no elimina un carril de circulación como estaba previsto en el proyecto presentado en los Next Generation por el gobierno de Joan Ribó" que además se ajusta a lo que reclamaba el vecindario de la zona, que desde hace años demanda aceras más anchas para ganar en seguridad para el peatón. Robles ha advertido de que "tenemos serias dudas que cumpla con las condiciones de esta convocatoria con fondos europeos porque no avanza en la pacificación de esta avenida ni tampoco en la descarbonización de la ciudad al no disminuirá el tráfico privado". De nuevo estamos ante una medida de Catalá y Vox contraria a la Capital Verde Europea, que no disminuye la contaminación y no tiene en cuenta las demandas del vecindario.