Las reacciones a las declaraciones de Juan Manuel Badenas, líder de Vox en València y concejal de parques y jardines, tras la muerte violenta ocurrida esta noche debajo del Puente del Real no se han hecho esperar. El portavoz de Vox ha vuelto a apostar por poner más estanques debajo de los puentes, sin mencionarlo explícitamente, para que no haya asentamientos de sin hogares bajo estos pontones de los jardines del río Turia. También ha vuelto a vincular "inseguridad" para los ciudadanos que utilizan los jardines con la presencia de estos inmigrantes sin papeles en la zona. “El Sr. Badenas está demostrando un racismo nauseabundo. La persona con menos papeles de València es él mismo porque los ha perdido por completo", ha lamentado la concejala de Compromís Papi Robles. El segundo teniente de alcalde, ha añadido el concejal socialista Borja Sanjuán: “Se dedica a acosar desde su púlpito a personas que son distintas o que están en una situación de vulnerabilidad y sencillamente me da entre pena y asco”, ha expresado.

