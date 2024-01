El concejal de Parques y Jardines Juan Manuel Badenas ha anunciado que va a encargar a los técnicos de este organismo autonómo municipal que comiencen a redactar el proyecto técnico para construir un nuevo estanque debajo del Puente del Ángel Custodio. Su objetivo es que las obras "se inicien a la mayor brevedad posible", sobre una superficie disponible "de 2.400 metros cuadrados y con un coste aproximado de unos 700.000 euros". Badenas señaló que la construcción de estanques debajo de los puentes del Jardín del Turia "es una idea original de Rita Barberá, no de Vox, pues Rita Barberá ya lo hizo debajo del Puente de Ademuz". Por ende, el segundo teniente de alcalde ha argumentado que este nuevo estanque ya figuraba en "un proyecto" promovido por el anterior responsable de Parques y Jardines, el exvicealcalde Sergi Campillo, de Compromís, donde ya se apuntaba la posibilidad de construir un estanque debajo del puente del Ángel Custodio, y otro más, debajo del puente del Reino. Badenas ya hace pocas semanas vinculó el sinhogarismo con la inseguridad ciudadana y la presencia de asentamientos de sintechos durmiendo debajo de los puentes del Río Turia. Hoy, ha insistido en esa reunión que tuvo con el concejal de Protección Ciudadana Jesús Carbonell y el comisario jefe de la Policía Local José Vicente Herrera, tras la cual, Badenas anunció que se iban a construir estanques en el nuevo cauce y debajo de los puentes como una forma de evitar que haya sintechos durmiendo en la zona porque "impiden al resto de personas disfrutar de los jardines del río". Hoy ha reiterado que los jardines del Turia y los puentes del cauce no son lugares para que los sintechos duerman. "Todas las personas merecen ser tratadas con dignidad y no se puede permitir que ninguna viva debajo de un puente", apuntó. De hecho, este tema se le volvió a preguntar por parte de la prensa porque hace pocas semanas justificó la construcción de nuevos estanques debajo de los puentes del río porque en ellos malviven personas sin hogar que asisten a los repartos de comida gratuita que realiza una ONG, en particular, junto al puente de Ademuz. Hoy, Badenas ha reiterado que estas actividades de reparto de comida "tienen que estar autorizadas porque requieren una ocupación del espacio público, y como no existe una autorización para esa actividad pues no se puede llevar a cabo", ha reiterado. Por ende insistió en el "efecto llamada" que provocan estos repartos de comida, según dijo, lo que perjudica a la convivencia de los vecinos y del resto de usuarios del río.

Badenas ha centrado su rueda de prensa en atacar a Sergi Campillo y ha calificado de "faraónico e irrealizable", "un proyecto", ha dicho textualmente el regidor de Vox, cuya propuesta técnica ha costado 72.500 euros, cifra que le parece un derroche. Además, sin referirse a este documento como lo que es realmente, el Plan Director de Usos del Nuevo Cauce del Río Turia, Badenas ha señalado que este plan, "que debía desarrollarse en los próximos 30 años, costaría 300 millones a la ciudad y preveía suprimir la mitad del arbolado actual del rio Turia, así como eliminar el 80 por ciento de los campos de fútbol e instalaciones deportivas" que hay en el lecho fluvial, y que utilizan miles de personas al año. Campillo acusa a Badenas "de hacer el ridículo" Por su parte, el concejal Sergi Campillo ha acusado a Badenas de "hacer el ridículo" en esta rueda de prensa pues lo que ha calificado como "un proyecto" es "un documento estratégico que proponía usos y posibilidades de desarrollo de esta infraestructura verde para los próximos 30 años, y con un conjunto de ideas y propuestas, que no en todos los casos se iban a desarrollar o a ejecutar". Campillo señaló que Badenas "quiere expulsar a las personas pobres del río" por eso entiende la construcción de estanques debajo de los puentes "como una medida para lograr este objetivo". Campillo dijo que es la propia alcaldesa María José Catalá "la que ha hecho el ridículo, al nombrar como regidor de parques y jardines a una persona como Badenas que es "totalmente incompetente para llevar adelante esta responsabilidad". Y más, el concejal de Compromís acusó a Badenas "y a la ultraderecha de Vox", de tener odio a los sinhogares y de querer expulsarlos del nuevo cauce con medidas como esta. Respecto a otras medidas expuestas en el estudio técnico realizado por Cercle por encargo del ayuntamiento, Campillo insistió en que se trata de un conjunto de ideas y posibilidades que deberían o podrían ejecutarse a largo plazo. Entre ellas, la posibilidad de quitar campos o instalaciones deportivas del cauce, no todos, una parte o quizá ninguno, vino a explicar y según se determine con los agentes y las entidades afectadas, y si así se considera cuando llegue el momento, comentó.