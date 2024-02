Los casales falleros buscan salida para el material donado para los damnificados de la tragedia de Campanar

La tragedia de Campanar ha sido objeto del pleno ordinario del Ayuntamiento de València celebrado esta mañana donde se ha guardado, al inicio, un minuto de silencio por las diez víctimas mortales del incendio de dos torres residenciales en Maestro Rodrigo, en el nuevo barrio de Campanar, del pasado jueves. Aunque los grupos de la oposición, Compromís y PSPV, habían retirado las mociones presentadas con anterioridad por el luto oficial y por respeto a las familias, en el pleno se ha aprobado, por unanimidad, una moción de urgencia con una declaración institucional para reconocer el trabajo realizado por los Bomberos y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la tragedia.

Además de la declaración institucional y el minuto de silencio, en el apartado de ruegos y preguntas se han tomado otras decisiones relacionadas con el incendio. En concreto, a petición del concejal de Compromís Pere Fuset, se ha admitido un ruego encaminado a tramitar que todas las donaciones (prendas de ropa y enseres) que se han ido recibiendo en los casales falleros desde el jueves sean canalizados hacia las ONGs de la ciudad para que sean aprovechados.

La solidaridad desborda los casales

Fuset ha tenido palabras de reconocimiento hacia el colectivo fallero. "Los casalaes falleros deberían estar estos días llenos de fiesta pero se han llenado de solidaridad", ha dicho. Fuset dirigía el ruego al concejal de Fallas, Santiago Ballester, y a la de Bienestar Social, Marta Torrado, para que las donaciones de ropa y materiales, que se han recibido en grandes cantidades, y no han sido utilizadas por los damnificados de Campanar puedan ser aprovechadas. "Los casales están llenos de materiales y queremos que sea aprovechado", aseguró Fuset.

La alcaldesa, Mª José Catalá, aseguró que los materiales recibidos como muestra de solidaridad de los valencianos son numerosos ("ocupan una nave"), ha dicho, y serán canalizados. La alcaldesa valoró en línea con Fuset la actitud de los falleros que han visto como la tragedia ha obligado a aplazar la celebración de la fiesta y eventos tan esperados como la "crida", por lo que quiso poner de manifiesto en el pleno la solidaridad del colectivo fallero.

En relación a la celebración de la crida, cuya fecha se espera conocer en estos días, la portavoz socialista, Sandra Gómez, ha presentado un ruego para que en la tradicional invitación a la fiesta que se realiza desde las torres de Serranos haya un reconocimiento expreso a la tragedia. La portavoz socialista ha pedido que la "crida" se organice con "sensibilidad" hacia los afectados por el incendio. "Que se recoja en la crida un homenaje" a todas las familias afectadas. "Es incuestionable que la crida se haga con la sensibilidad que toca" en esta ocasión, ha dicho Gómez.

Compromís, PSPV y Vox contra el uso partidista

En ruegos y preguntas también se ha colodo la crítica de Compromís y PSPV, a la que se ha sumado también la del lider de Vox, Juanma Badenas ("suscribo lo dicho por Compromís", ha apuntado brevemente), sobre el uso político que a su juicio hizo Alberto Núnez Feijóo durante el acto a las víctimas del incendio del pasado sábado en Valencia. La portavoz de Compromís, Papi Robles, recordó que "el sábado se exigía una actitud impecable y sin usos inadecuados de estos espacios. Los políticos estabamos allí para demostrar humanidad y acompañar a las víctimas y en ocasiones como esta tenemos la obligación de hacernos invisibles a las víctimas. Fue vergonzoso y me gustaría que no volviera a pasar. Dejemos esto en manos de protocolo y que esto no vuelva a suceder", dijo Robles.

Catalá ha explicado que en la junta de portavoces del jueves ya se trataron esas “percepciones” y se ha tomado nota.