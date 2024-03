El PP tumba una moción de la izquierda para declarar València zona tensionada por el alquiler

El gobierno de PP y Vox, con Mª José Catalá al frente, ha tumbado en el pleno del Ayuntamiento de València celebrado hoy la moción presentada por Compromís para impulsar la declaración de València como zona tensionada por el alquiler, una medida que la alcaldesa sopesó hace unos meses ante la escalada de los precios del alquiler en la capital, y que otras ciudades como Barcelona han empezado a aplicar. El concejal de Desarrollo Urbano, Juan Giner, ha justificado el rechazo a la moción impulsada por Compromís para declarar la ciudad de València zona de alquiler tensionada. "El gobierno de Catalá está dispuesto a importar políticas que hayan sido un éxito pero no las que hayan fracasado" ha destacado Giner tras citar informes que cuestionan este tipo de medidas aplicadas en países como Alemania.

Giner ha anunciado que el Gobierno de Catalá "no es partidario de las políticas intervencionistas en materia de vivienda". Por contra, anuncia, "se van a impulsar medidas de ahorro fiscal para el alquiler de viviendas". También, ha dicho, se van activar los solares que están parados en el Grao y Benimaclet, con 5.000 viviendas más, que se sumarán a las mil viviendas de alquiler públicas anunciadas por el nuevo gobierno del PP y Vox.

Giner ha argumentado que la declaración de zona tensionada generaría "inseguridad jurídica en el mercado inmobiliario" y afectaría sobre todo a los pequeños propietarios. María Pérez, del PSPV, replica que a quien realmente afecta la declaración de Valencia como zona tensionada es a los grandes tenedores, es decir, los que acumulen más de cinco viviendas. "No ponga excusas", ha recalcado María Pérez.

Juan Giner / A.V.

Fracaso colectivo y panaceas

El concejal de Compromís Ferrán Puchades ha respondido a Giner que en las políticas de control del mercado inmobiliario "ha habido un fracaso colectivo" e insistió en que la declaración de zona tensionada puede no ser la panacea pero es una herramienta. Puchades ha dado algunas cifras, de su barrio, la Saïdia, donde hay 62 pisos en oferta de alquiler para 4.000 vecinos. Uno de los más baratos, ha dicho, es un piso de 27 metros cuadrados que se alquila por 900 euros, y que es resultado de la división de un piso mayor en dos. Esta piso se está alquilando por un 200% más de lo que sería si se aplicase el índice de referencia que tendría València si fuera zona tensionada. Tendría que alquilarse por menos de la mitad, ha dicho Puchades.

Ferran Puchades (Compromís) / AV

Puchades ha destacado que también hay casos de éxito de las políticas de control del alquiler como en Bélgica donde se obliga a los propietarios a poner en el mercado los pisos vacíos. El concejal de Compromís ha apuntado que si no se toman medidas, los jóvenes no van a poder desarrollar sus proyectos de vida. No todas familias tienen posibildiad de acceder a la compra de una vivienda. "Necesitamos barrios cohesionados donde las familias y los niños vivan cerca de los colegios y no tengan que ir de alquiler en alquiler alejándose porque no pueden asumir los precios".