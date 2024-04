La Autoridad Fiscal advierte de que el presupuesto de Catalá supera en 45 millones el tope de gasto

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AAI (AIReF) advierte en su informe anual, que se publica en abril, sobre las variaciones presupuestarias de los ayuntamientos que en el de València, con PP y Vox ahora al frente, existe riesgo de incumplimiento de la regla de gasto. La Airef ha analizado diez entidades en las que el aumento previsto para este año del gasto computable se sitúa por encima del doble de la tasa permitida, entre ellas, la de València con PP y Vox al frente. El informe señala que el Ayuntamiento de València, que en diciembre pasado aprobó un presupuesto de 1.116 millones de euros, tiene previsto un gasto de 986 millones de euros lo que supone un incremento del 7,5% respecto al año anterior, por lo que casi triplica la tasa de referencia (2,6%)y supera en 45 millones de euros el gasto que tendría permitido el consistorio para cumplir. La agencia cita a València junto con Madrid como las dos ciudades que impulsan rebajas fiscales, de 60 y 40 millones de euros sobre los ingresos previstos. Advierte en esta línea de que la capital del Turia podría incurrir en déficit presupuestario.

Tras conocerse el informe, el concejal socialista Borja Sanjuán ha asegurado que la AIReF "ha desmontado el presupuesto de Mª José Catalá". "Ha avisado de la irresponsabilidad presupuestaria que está cometiendo el PP". La entidad, apunta Sanjuán, "avisa a València de que está incumpliendo la regla de gasto y que tendrá que recortar 45 millones de euros del presupuesto" en servicios e inversiones para la ciudad. Sanjuán atribuye el descuadre en las cuentas a la rebaja del IBI impulsada por el PP, que el concejal de la oposición califica de "estafa fiscal" porque solo beneficia a los grandes propietarios.

También avisa la AIReF, según expone Sanjuán, de que la modificación de crédito de 37 millones de euros que el PP intentó sacar adelante en el último pleno y que no recibió el apoyo de sus socios de Vox es "ilegal" y no se podrán hacer frente a inversiones cofinanciadas, el millón de euros para las familias afectadas por el incendio de Campanar o las ayudas sociales hasta septiembre. La regla de gasto "está vigente" y no requiere de aprobación parlamentaria como argumenta el PP, asegura Sanjuán.

En riesgo y en disposición de adaptarse

"Después de ser la entidad más saneada de España entra en riesgo de incumplimiento de las normas fiscales", advierten los socialistas.

La concejala de Hacienda, Mª José Ferrer San Segundo, ha replicado en varias ocasiones al concejal socialista que el ayuntamiento se adaptará al escenario que comunique el Gobierno de España recordando que todavía no ha aprobado el techo de gasto.

La AIReF insta a los ayuntamientos a que "vigilen la ejecución de su presupuesto adoptando las medidas que estimen pertinentes para corregir el crecimiento del gasto computable a efectos de la regla de gasto y evitar así el deterioro estructural de sus cuentas a medio y largo plazo". Según la AIRe, también incurren en desviación del gasto los ayuntamientos de Madrid, Palma, Las Palmas de Gran Canaria, Alicante, Gijón y las Diputaciones Provinciales de Barcelona y Sevilla, el Cabildo Insular de Tenerife y la Diputación Foral de Álava.

La AIReF pertenece a la Red de Instituciones Fiscales Independientes de la Unión Europea, creada en 2015, así como a la Red de Oficinas Parlamentarias Presupuestarias e Instituciones Fiscales Independientes de la OCDE y tiene que emitir en abril de cada año un informe sobre las variaciones que presentan los presupuestos a ejecutar en el año por las Administraciones Públicas respecto de las líneas fundamentales elaboradas al inicio del ciclo presupuestario