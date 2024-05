Las obras de ampliación del puerto ya condicionará la llegada de cruceros a València

Las obras de la ampliación norte del Puerto de València condicionarán la entrada de cruceros a este recinto, dado que esos trabajos afectarán a la capacidad que tiene para acoger esas embarcaciones. Así, se ha expuesto este miércoles en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), como han señalado tras la reunión la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana Pilar Bernabé y la alcaldesa María José Catalá.

Este anuncio coincide con las recientes declaraciones de la alcaldesa dando a conocer que València limitará la llegada de megacruceros a partir de 2026. Tras el Consejo de Administración de la APV, la delegada del Gobierno ha comentado a la prensa que en él ha tenido "la oportunidad de escuchar y atender las explicaciones" de la APV "respecto a los cruceros en el puerto de València".

Pilar Bernabé ha asegurado que a partir de lo expuesto "ha quedado perfectamente explicado" que "la convivencia de obras, tanto de la ampliación norte como de la terminal de cruceros, condiciona la capacidad de recepción de cruceros" y que eso hará limitar su entrada.

"Obviamente, se tendrá que valorar y estudiar de qué manera" ese hecho "va a afectar al número de cruceros que va a poder recibir el Puerto de València", ha dicho, a la vez que ha afirmado que "ha quedado perfectamente explicado" un "argumento bastante razonable" porque "conviven las obras y que eso genera un impacto".

"Yo he entendido perfectamente que eso iba a afectar en un futuro a la limitación de la capacidad de recepción del puerto de València", ha añadido la representante del Ejecutivo central.

En referencia a la limitación planteada por la alcaldesa y respecto al "modelo turístico" que se quiere para la capital valenciana, Pilar Bernabé ha manifestado la "apuesta decidida" del Gobierno "por un turismo sostenible en todos los ámbitos: con el entorno y en la convivencia con los vecinos".

Tras ello, ha apuntado que para eso se ha puesto en marcha, en el marco del "Plan de Recuperación y Resiliencia del Gobierno de España", una "línea básica y fundamental" como "los planes de sostenibilidad turística". Bernabé ha asegurado que València "ha sido una gran beneficiaria" ellos y ha resaltado la labor del anterior gobierno progresista del consistorio del que formó parte, en favor de "ese turismo sostenible".

Con todo, la delegada del Gobierno ha aseverado que entiende que la "necesidad" que desde la presidencia de la APV se "ha puesto encima de la mesa" respecto a los cruceros "vaya muy en la línea de lo que se ha comentado en los últimos días" sobre la limitación para estos barcos.

La alcaldesa trabajará codo con codo con el Puerto

Por su parte, la primera edil ha manifestado que su voluntad de limitar la llegada de megacruceros a València en 2026 es una cuestión que su equipo va a trabajar y está trabajando "con la APV", "con la máxima colaboración".

"Hemos abierto un nuevo escenario en el que el ayuntamiento y la APV no solo hablan" sino que "se entienden y se ayudan" y "eso es muy importante", ha expuesto Catalá, que ha afirmado los asuntos que atañen a ambas partes se tratan ahora "en ese marco de nueva relación", tanto "en la comisión mixta" existente como hablando "permanentemente".

Catalá ha manifestado, respecto a la limitación de cruceros en el puerto por las obras de la terminal norte, que esta es una cuestión "de carácter técnico" que hace "muy difícil que puedan seguir llegando determinados barcos" como consecuencia de esos trabajos.

La responsable municipal ha indicado que a eso se une "la voluntad del ayuntamiento de entablar un diálogo y de apostar por el turismo de calidad" y ha declarado que en el Consejo de Administración, la presidenta de la APV, Mar Chao, ha hablado de "estas dos cuestiones".

Catalá ha agregado que coincide con Chao "en el diagnóstico" y ha aseverado que ya le trasladó "que era muy interesante hablar sobre qué tipo de cruceros, qué tipo de turismo y qué tipo de futuro queremos" para València.

La alcaldesa ha considerado que el "período de obras" que viene en el puerto dará "tiempo" para "reflexionar" sobre ese asunto y la futura limitación a los megacruceros. "Para 2025 las fechas están previstas y cerradas y parece de sentido común que no se puedan limitar" el próximo años, "pero en 2026 habrá una limitación", ha planteado.

Asimismo, ha reiterado que "las ciudades flotantes", como define los megacruceros, "generan un turismo muy poco interesante para la ciudad", con "grupos muy numerosos" que pasan "pocas horas" en València y que generan "poca inversión por pasajero". "En ese marco vamos a entablar esa conversación, para ver qué es lo que nos interesa y hacia dónde tiene que ir la ciudad", ha apostillado.

Preguntada por las declaraciones del empresario naviero y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, que pidió que se precisara que se entiende por megacrucero, la alcaldesa ha respondido que le resulta "curioso" que ella "tenga que explicar Boluda lo que es un megacrucero" cuando él es "más experto" en "cuestiones náuticas". "Creo que sabe perfectamente a qué me refiero. Creo que todos me entendéis cuando hablamos de ciudades flotantes. No hace falta más que verlas", ha añadido.

Protestas por la ampliación portuaria

Por otro lado, sobre las protestas en contra de la ampliación norte del Puerto de València, la delegada del Gobierno ha manifestado su "respeto" a esas movilizaciones pero ha insistido en defender este proyecto.

"Sobre este asunto, ha venido aquí el ministro --de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente-- y ha explicado cuáles son las circunstancias" y "cómo los condicionamientos y las condiciones ambientales se dan. Tenemos una regeneración de las playas del sur que está en un estado óptimo. Y la obra ya está hecha y ahora queda terminarla", ha declarado.

"Esto se ha hablado muchas veces", ha afirmado, tras lo que ha señalado que respeta, "como no puede ser de otra manera, el sentir de aquellas personas que quieran mostrar con su plena libertad de manifestación aquello que consideren".

Adjudicación

Preguntada por la adjudicación de esas obras y por si estarán el próximo mes, Catalá ha dicho que ese es "un tema que lleva la APV con muchísima diligencia". "Nos dicen que podría estar para junio, pero creo que es muy aventurado, muy precipitado, hablar de plazos cuando la entidad del proyecto es la que es", ha añadido.