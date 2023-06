La influencer María Pombo ha dado la bienvenida a su hija Vega. Dos años después de dar a luz a Martín, su primer hijo con el arquitecto Pablo Castellano, María Pombo ha vuelto a pasar por el paritorio, esta vez, para dar a luz a una niña.

Las contracciones surgieron de manera inesparada el lunes por la noche, y a las pocas horas, dio a luz a Vega. María ha vivido un embarazo muy lejos de ser tranquilo, aunque, afortunadamente, lo más importante que es su salud y la de la niña han estado bien.

"Me está costando mucho más que el de Martín. Por lo menos con Martín no lo recuerdo así. La pequeña diferencia es que ahora tengo un terremoto que cada lunes coge un virus nuevo y al final son muchas noches sin dormir. No era consciente de la importancia de descansar para rendir al día siguiente. Entre trabajo, conciliación y virus tengo el cerebro completamente frito", contó la influencer a la revista 'Hola' cuando afrontaba ya la recta final.