Después de varias idas y venidas, Risto Mejide y Natalia Almarcha confirmaron hace unos días que han vuelto a darse una oportunidad. Todo apunta a que el reencuentro se produjo en Granada, donde disfrutaron de un fin de semana romántico. De hecho, ella publicó en Instagram varias instantáneas del viaje junto con las siguientes palabras: "Fin de semana que llevaré siempre tatuado en el corazón".

Ahora la joven valenciana a sus 27 años acaba de comprar una farmacia, y ha querido trasladar a sus más de 51.000 seguidores de Instagram la alegría que le produce esta nueva etapa de su vida con otra publicación en la que hacía pública la noticia. No obstante, al parecer varias personas han lanzado acusaciones que apuntan a que Risto Mejide le habría proporcionado dinero para esta transacción.

Al publicista le han acabado cansando estas elucubraciones y ha estallado en redes sociales. De hecho, ha compartido tres stories en las que desmiente haber facilitado dinero a su pareja para la compra de la farmacia. En concreto carga contra otra usuaria que le había escrito por mensaje directo lo siguiente: "Risto, ¿le compraste la farmacia a tu novia? Qué asco das Risto, viejo verde, comprando a las mujeres con una niña. Le compras la farmacia. Tú tienes una hija, ¿te gustaría que se encuentre con un tipo como tú dentro de unos años?".

Mejide no ha podido contenerse y ha subido tres stories respondiendo contundentemente a la mujer: "No tengo por qué contestar a nadie, pero contigo haré una excepción. Ya verás cuando descubras que no he puesto ni un euro en su farmacia", escribía en la primera historia. A continuación, y con una captura del perfil de la usuaria, escribía lo siguiente: "Igual la puedes invitar a tus cursos de coaching de farmacia para descubrirte que hay mujeres que no necesitan el apoyo económico de ningún hombre para progresar y salir adelante".

Por último, compartía un selfie añadiendo una ubicación: Náquera. Junto con la imagen, el publicista tiraba de la ironía: "He venido de incógnito para ver si me dejan invertir aquí. ¿Quién da la vez?".