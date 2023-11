Bruna Biancardi ha comunicado que su relación con Neymar ha llegado a su fin. Lo ha comunicado a través de una storie en su cuenta de Instagram, y la noticia llega apenas un mes y medio después de que la pareja tuviera a su primera hija, Mavie, el pasado 7 de octrubre.

La modelo ha decidido compartir el fin de su noviazgo con sus más de nueve millones de seguidores, y lo ha hecho con las siguientes palabras: "Este es un asunto particular, pero como diariamente me vinculan a noticias, rumores y chistes, informo que no tengo ninguna relación con nadie. Somos los padres de Mavie y esa es la razón de nuestro vínculo. Espero que me dejen de vincular a las frecuentes noticias (haciendo referencia a las infidelidades de Neymar). Muchas gracias", ha escrito.

Las constantes infidelidades de Neymar a Bruna Biancardi

La relación entre Neymar y Bruna Biancardi ha estado llena de altibajos, y es que el nacimiento de su pequeña se produjo en medio de una vorágine de polémicas, ya que hacía tan solo unas semanas que había estallado otra infidelidad del futbolista hacia la brasileña. En este caso, el jugador de fútbol fue visto compartiendo una actitud claramente más cariñosa de lo habitual con dos mujeres en el reservado de una discoteca. Una persona grabó la situación y el vídeo corrió como la pólvora en redes sociales en tan solo cuestión de horas.

De hecho, se supo que se trataba de una traición de Neymar hacia su pareja porque ésta no tardó en pronunciarse en redes sociales después de lo ocurrido. La joven compartió otra story en Instagram en la que escribía las siguientes palabras: "Buenas tardes, estoy al tanto de todo lo ocurrido y, una vez más, decepcionada".

Esto ocurría pocos días antes de que Bruna Biancardi diera a luz, y en el comunicado también enfatizó que pese a lo sucedido uiba a enforcar toda su energía en la criatura que esperaba: "En la recta final de mi embarazo, mi foco y mi preocupación se dirigen exclusivamente a mi hija y eso es lo único en lo que voy a pensar en este momento. Agradezco los mensajes de cariño".

Tenián un acuerdo que permitía a Neymar mantener relaciones sexuales con otras mujeres

Cuando saltó a la luz la primera infidelidad de Neymar a Bruna Biancardi, éste decidió que la mejor opción para redimirse es pedirle disculpas públicamente. El jugador de fútbol subió una publicación a Instagram en la que aparecía junto a su pareja, acompañada de un texto en el que pedía perdón en reiteradas ocasiones.

Lo más curioso de todo es que ambos tenían un acuerdo según el cual a Neymar le estaba permitido tanto hablar con otras mujeres como incluso llegar a mantener relaciones sexuales fuera de la pareja, según informó Em Off.

No obstante, este contrato contaba con algunas cláusulas que el brasileño habría quebrantado. La primera es que estaba obligado a utilizar siempre preservativo. La segunda es que no podía besarse en la boca con ninguna otra mujer. Finalmente, el futbolista siempre tenía que ser discreto con sus citas para que no se filtrada información a la prensa.