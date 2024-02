Cristina Pedroche no puede más y estalla harta de las críticas: "Qué difícil se me hace a veces seguir aquí"

Cristina Pedroche tiene más de tres millones de seguidores en Instagram y casi millón y medio en TikTok. Esto hace que esté infinitamente más expuesta que cualquier persona anónima. No obstante, ha dejado claro que no puede más y ha estallado harta de las continuas críticas recibidas a través de las redes sociales: "Qué difícil se me hace a veces seguir aquí", lamentaba.

La influencer está llegando a su límite, y así lo ha trasladado con todos sus followers a través de una publicación en Instagram: "Siento que estoy perdiendo la conexión con las redes sociales. Muchas veces no le encuentro el sentido y me da pena", comenzaba. Lo cierto es que las redes sociales son una parte importante de los ingresos de la publicista, quien siempre ha sido muy activa en ellas.

"Ahora con la maternidad todo lo que hago o digo se convierte en polémica"

Pedroche siempre se ha caracterizado por mostrarse muy natural en redes, y ha lamentado que cada vez se replantea más qué compartir, qué escribir, cómo decirlo... debido a las continuas críticas recibidas: "Todo el rato tengo que pensar si esta foto está bien, si a alguien le molestará el texto, si alguien se sentirá ofendido por lo que yo no digo pero que esa persona entiende de mis palabras…".

Pese a que siempre ha sido un personaje público bastante mediático, la publicista asegura que desde que es madre estos ataques a través de las redes sociales han incrementado: "La verdad es que es agotador. Antes me pasaba también a menudo, sobre todo cerca de Campanadas, pero ahora con la maternidad TODO lo que hago o digo se convierte en polémica. Todo el mundo tiene una opinión sobre lo que está bien o mal de lo que hago".

Incluso quienes le "defienden" de los comentarios hirientes que recibe, lo hacen con algún "pero" que, confiera que no sabe cómo asimilar: "Los que me defienden, los que me odian, los que intentan defenderme pero empiezan diciendo 'la Pedroche no me cae bien ni me gusta pero os estáis pasando con ella'… Esos comentarios tampoco sé muy bien cómo tomármelos".

Cristina Pedroche posando durante su embarazo. / Instagram

Pedroche se plantea abandonar las redes sociales

Por otra parte, Cristina Pedroche asegura que intenta no leer los comentarios para evitarse disgustos pero, evidentemente, una persona tan activa en estas plataformas acaba recibiendo el 'hate' quiera o no quiera: "Os juro que intento no leer nada, pero si sigo en redes es imposible que no me llegue, y por lo tanto, que no me afecte".

Finalmente, ha comunidado a todos sus seguidores la posibilidad de que, cansada de las críticas, acabe abandonando las redes sociales: No me gusta la idea de irme de las redes porque sé que a muchas personas os viene bien lo que cuento y os juro que por eso me sigo quedando y aguantando el chaparrón, pero joer, qué difícil se me hace a veces seguir aquí", sentencia.