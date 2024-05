Nagore Robles y Carla Flila ya no esconden su amor: "Tenerte a mi lado lo ha hecho todo mucho más fácil"

Nagore Robles y Carla Flila ya no esconden su amor. La colaboradora de televisión fue 'pillada' con la influencer en actitud cariñosa, dándose besos y abrazos hace unas semanas. No obstante, desde entonces ninguna de las dos se había pronunciado al respecto en redes sociales, y las únicas palabras que Nagore dio a la prensa fueron para evitar hablar de su vida amorosa: "No quiero que me pregunten sobre mi vida sentimental. No hablaré. No me escondo, pero no tengo que contar mis intimidades a quien no quiero y menos dar por hecho que en un photocall tengo que dar detalles de mi vida", expresaba de manera tajante.

En febrero de 2022 Nagore Robles y Sandra Barneda ponían fin a su relación. Tanto la tertuliana como la presentadora, que habían formado una de las parejas más conocidas de la televisión de nuestro país, compartían una publicación en sus respectivas cuentas de Instagram anunciando la ruptura, que se había dado de una manera de lo más amistosa. Desde entonces no se había vinculado a Nagore con nadie, hasta que hace unas semanas salió a la luz su relación con Carla Flila.

Nagore Robles con el ramo de flores que le ha regalado Carla Flila. / Instagram

Muchas personas se han alegrado por esta nueva pareja, pero también muchas otras se han quedado sorprendidas e, incluso, algunas han criticado esta relación. Esto se debe a la diferencia de edad entre ambas, y es que Nagore Robles tiene 41 años, mientras que Flila tiene 22. Una diferencia de edad de 19 años, que no parece ser un inconveniente para ninguna de las dos, ya que derrochan felicidad. Así lo han demostrado en la última publicación que Carla ha subido a Instagram, en la que ha gritado a los cuatro vientos el amor que siente por su novia.

"Aún recuerdo cuando en octubre, cualquier mínimo movimiento hacía que tuvieras muchísimo color y, a veces, ni siquiera los medicamentos te hacían el suficiente efecto. Después de varios médicos y muchas opiniones, en diciembre te operaste de la espalda. Hace apenas cinco meses, cuando estábamos en el hospital, no te podías mover. Y ahora, solamente unos pocos meses posterior a la operación, has realizado un triatlón en solamente tres horas. Y nunca subo, ni digo nada en redes, pero es que me apetece decir en voz alta que eres una campeona y una guerrera. Eres de admirar y toda la gente que te quiere está muy orgullos a de ti. Llevo meses viendo todo tu proceso y no podía faltar un día como hoy y, ya de paso, me quedo unos días en Mallorca que es preciosa", escribía la creadora de contenido en el post, un carrusel de varias fotos en las que aparece Nagore con el ramo de flores que le ha comprado Flila.

Como era de esperar, Nagore ha respondido a estas bonitas palabras con un comentario en el post: "Tenerte a mi lado lo ha hecho todo mucho más fácil". escribía. Un comentario que ya acumula 1800 me gusta.