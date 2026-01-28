LaFundación ‘la Caixa’ impulsa 1.450 inserciones laborales en Valencia a través de Incorpora

El programa de inclusión laboral Incorpora, impulsado por la Fundación ‘la Caixa’, facilitó en 2025 un total de 1.450 contrataciones de personas en situación de vulnerabilidad en Valencia, gracias a la colaboración de 564 empresas del territorio. A pesar de los altos niveles de ocupación en España, el acceso al empleo sigue siendo desigual, condicionado por factores como la edad, la falta de formación, el origen, la discapacidad o los problemas de salud.

Para reducir estas brechas, la Fundación desarrolla desde 2006 el programa Incorpora, que promueve la inserción laboral mediante la cooperación con el tejido empresarial. En 2025, el programa reforzó especialmente su compromiso con el empleo femenino, en un contexto marcado por una tasa de paro de las mujeres del 12,11 %, más de tres puntos superior a la masculina. En toda España se registraron más de 39.000 inserciones, de las cuales el 53,27 % correspondieron a mujeres. En Valencia, 743 de las 1.450 contrataciones fueron femeninas.

El modelo se apoya en una red de más de 400 entidades sociales y 1.000 técnicos que diseñan itinerarios personalizados, mejoran competencias profesionales y personales y acompañan de forma cercana a las personas participantes. «Detrás de cada itinerario hay una historia de superación», señala Marc Simón, subdirector general de la Fundación ”la Caixa”.

El programa actúa como puente entre las necesidades de las empresas y el talento de quienes tienen más dificultades para acceder al empleo, impulsando entornos laborales más diversos. La mayoría de inserciones se concentran en el sector servicios —hostelería, comercio, limpieza, atención sociosanitaria, transporte y logística—, principal motor del mercado laboral.

Esta iniciativa forma parte de la acción social de la Fundación ”la Caixa”, orientada a promover la igualdad de oportunidades. A través de su Plan Estratégico 2025-2030, dotado con más de 4.000 millones de euros, la entidad refuerza su apuesta por la transformación social. En 2026 cuenta con un presupuesto de 710 millones, cerca del 60 % destinado a programas sociales.