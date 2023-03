Las condiciones de algunas de las ofertas de empleo no siempre son las mejores. Muchas personas se dedican a difundir a través de las redes sociales algunas de ellas, y el resto de usuarios no tardan en reaccionar y criticar la situación laboral tan precaria que sufren los trabajadores de ciertos sectores.

Este ha sido el caso de un tweet publicado por la cuenta Enfermera Saturada, gestionada por el profesional sanitario Héctor Castiñeira y que cuenta con más de 201.000 seguidores en Twitter. En la publicación se pueden leer las pésimas condiciones de una oferta de empleo en València que ha indignado a enfermeras y enfermeros.

La oferta de empleo ofrece un puesto a jornada completa como enfermera o enfermero en un centro de mayores durante un mes para cubrir una baja laboral. Los requisitos es tener el grado de Enfermería y una experiencia laboral en el sector de un año como mínimo, por un salario de tan solo 850 euros, bastante por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

Centro de mayores en Valencia busca graduada en enfermería.

- Experiencia laboral: 1 año.

- Contrato: 1 mes a jornada completa.

- Salario bruto: por debajo del mínimo interprofesional.

Luego que por qué no encuentran enfermeras para los centros de mayores. pic.twitter.com/QRhrkikBXY — Enfermera Saturada 🫀 (@EnfrmraSaturada) March 22, 2023

Junto a una captura de pantalla de la oferta de trabajo, Héctor Castiñeira aporta su opinión al respecto: "Luego que por qué no encuentran enfermeras para los centros de mayores". No es el único en opinar, y es que en tan solo unas horas el tweet acumula 1296 me gusta, 419 retweets y 33 citas.

Algunos comentarios del resto de usuarios de la red social han sido "Después de mis prácticas en geriátrico (de gestión privada) lo que vi y lo que me contaron el personal de enfermería me queda claro dónde no trabajar"; "En mi ciudad hay alquileres más caros... Lo que está pasando tiene un nombre, y se llama esclavitud. Pese a quien le pese." o "Luego están los centro llenos de enfermeras que compaginan 2/3 trabajos y así nos va...".