La interventora de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que hizo un informe sobre Imelsa para el caso Taula y que después elaboró otro informe sobre los altos directivos para el caso Alquería ha desvelado un dato clarificador en el juicio de esta última causa que se celebra en la sección primera de la Audiencia de València desde el 19 de septiembre. La funcionaria del Estado ha revelado que mientra realizaba la pericial del caso Taula una persona de Divalterra le traía y llevaba las cajas de documentación desde el archivo de Bétera al despacho de la Diputación de València donde ella trabajaba. "Estaba haciendo la pericia del otro juzgado [en referencia a Instrucción 18] y por el volumen de documentación ingente, una persona venía por las mañanas y nos traía las cajas del sanatorio del Bétera [donde está el archivo de la Diputación]. Nos traía las cajas y se llevaba las del día anterior. Me llevé una sorpresa al ver que uno de los altos directivos [de Divalterra] era la persona que nos traía las cajas", ha declarado la interventora a preguntas del Fiscal del Caso Alquería .

La funcionaria del Estado también ha desgranado el análisis que hizo de cada uno de los altos directivos y de las funciones que realizaban. La conclusión fue igual para todos los altos directivos analizados: «No existe evidencia de que hayan realizado funciones rectoras en Divalterra».

Del director del área de «promoción económica, innovación y proyectos de formación» con un presupuesto en 2016 para personal de 67.500 euros, 53.819 euros «se destinaban al sueldo del directivo». En dos años (2016-2017) esta área firmó tres convenios con la Cámara de Comercio, otro con la Mancomunitat de l'Horta Sud y el Ayuntamiento de València, justificó un taller de empleo en el Monestir de Llutxent y presentó proyectos europeos que no fueron aprobados. «Ninguno de los convenios o documentos fueron firmados por el alto directivo», ha explicado. "No tenía competencias en personal, ni para obligar a la sociedad frente a terceros (entidades financieras). No existe evidencia que haya realizado funciones de alta dirección", ha asegurado la interventora en una coletilla que se repetía para todos los altos directivos.

Otro contratado fue director del área de Turismo de Divalterra. El problema es que el área de Turismo se gestionaba desde el Patronato de Turismo, cuyo personal laboral sí pertenece a Divalterra que únicamente pagaba las nóminas de catorce trabajadores y controla su horario. «Este alto directivo no desarrolló competencias en materia de personal, no tiene competencias en materia financiera, ni facultades generales de representación de la sociedad pública», concluye la interventora de la IGAE.

Otra bióloga se hizo cargo del área de Medio Ambiente de Divalterra. Un área cuyo informe de gestión «sólo hacía referencia a la Línea 1 'Pacto de las alcaldías por el clima y la energía'» y en el que «la alto directivo no desarrolló competencias en materia de personal, financiera, ni facultades generales de representación de la sociedad pública».

Respecto al directivo de "servicios generales y administracion" la interventora ha señalado que "no aparece en los informes de gestion ni en las fichas presupuestarias. No se pude identificar su trabajo. Realizaba tareas que se le encargaban, pero un alto directivo no realiza trabajos administrativos", ha dictaminado. Éste alto directivo era el que se dedicaba a trasladar las cajas.

Junto a la interventora también han participado dos peritos de Cosital (Consejo de secretarios e interventores y tesoreros de la administración local) que elaboraron un dictamen a petición de Jorge Cuerda, asesor letrado de Divalterra. Ambos han declarado que "el sector público local es absolutamente heterogéneo y no es comparable lo que se produce en Madrid o València con una empresa municipal de 500 habitantes". Y ha citado como ejemplo que "en los consorcios de residuos, los gerentes tienen contratos de alta direccion pero no tienen capacidad de decisión. La traslación del contrato de alta direccion al sector público no es la misma que en el sector privado. Permite que los requisitos exigibles sean menos estrictos".

