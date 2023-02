Es la ayuda prevista para los más vulnerables, pero el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sólo se puede tramitar de forma telemática. ¿Y si hay dudas? ¿Y si hay cambios? ¿Y si se precisa de cualquier otra información? El IMV se tramita desde la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) que hasta el pasado viernes no tenía atención al público. Ninguna atención en ventanilla. Cero. La realidad es que la ayuda diseñada para quienes menos tienen solo llega a una de cada tres personas que vive en hogares con menos de 530 euros. El Ministerio de Inclusión, Seguridad social y Migraciones ha decidido publicitar el IMV. Sin embargo, no lo ha hecho abriendo las oficinas al público, de nuevo, sino mediante un autobús itinerante que recorre las principales ciudades de España. Y esta semana le ha tocado a la Comunitat Valenciana. Así, el martes estuvo en Alicante, ayer y hoy (miércoles y jueves) está en València y mañana viernes estará en Castelló.

Bajo el lema "Si necesitas el IMV ponértelo fácil es lo mínimo" el autobús pintado de amarillo llama la atención estacionado en la Plaza del Ayuntamiento de València. Dentro del autobús hay dos oficinas. Una es para dar información. La otra, para resolver dudas. La cola de resolución de dudas es bastante más larga que la de solicitar información. La mayoría de usuarios se "ha encontrado" el autobús estacionado y han decidido aprovechar la ocasión.

Otros, sin embargo, sí sabían de la presencia del autobús informativo y no han dudado en desplazarse hasta València, habida cuenta "de que conseguir cita en la Seguridad social para que te atienden es imposible". Ese es el caso de Simona. La mujer viene desde Requena. Necesita saber qué pasa con su IMV. "Lo cobré hasta el mes de julio. Peor este mes de enero me han ingresado 32 euros. Me corresponden 332 euros pero no se por qué me lo han retirado unos meses ni sé si me lo van a volver a ingresar. Y necesito saberlo porque estoy enferma, tengo que pagar el alquiler y me urge saber qué ha pasado y qué va a pasar porque me llaman hoy o mañana para operarme de un tumor", explica la mujer mientras señala el pañuelo que envuelve su cabeza.

Detrás de ella está Genaro Lahuerta. "Sí, como la calle", bromea el hombre. Tiene 47 años y sabe que tiene la ayuda aprobada desde el mes de junio y que no la cobrará hasta el mes de marzo. El problema es que ha cambiado de número de cuenta y se teme lo peor. Reconoce que cambiar la cuenta bancaria fue un vía crucis telemático que sólo consiguió resolver cuando un amigo, gestor de profesión, le hizo el favor y realizó el trámite. El hombre hace cola para saber que todo es correcto y que le ingresarán la ayuda en la cuenta nueva y no en la antigua ya que "no se puede hablar con la Seguridad Social, nadie te atiende y conseguir una cita es misión imposible".

Tatiana Becerra tiene 34 años y tres hijos por los que debería cobrar un complemento en el IMV que no ha cobrado jamás. Por eso hace cola en el autobús informativo. No sabía que estaba en València pero ha sido una alegría encontrárselo porque "no hay nadie que responda en la Seguridad Social. No hay nadie a quien decirle las dudas o resolver problemas. La incertidumbre es total y si te acercas a una oficina no pueden ni pasar de la puerta. Como el mío conozco muchos casos".

La sede "oficial", a 8 minutos andando

A 700 metros del autobús que informa del IMV en la plaza del Ayuntamiento se encuentra la sede de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) en la calle Colón. Son ocho minutos andando. La sede volvió a abrir al público hace 3 días (27 de enero) y es el lugar donde ya se pueden resolver dudas del IMV. Sin embargo, ni se ha publicitado la apertura ni nada parecido. Aún así, hay cola.

Sin embargo, ninguna de las gestiones responde a la ayuda prevista por el Gobierno para quienes menos tiene. Un embargo de la Seguridad Social, la gestión de una baja de incapacidad temporal que no llega, conseguir un número de la Seguridad Social tras tener el NIE (DNI de los extranjeros) suponen algunas de las consultas para las que la gente aguarda, paciente, su turno. Dentro, el aforo es de unas 20 personas y el tiempo de atención oscila entre los 10 y los 30 minutos.