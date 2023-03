Dos exconsellers no aclaran por qué Sanidad pagó 47.179 € a la Gürtel por un vídeo del Hospital Clínico

La Conselleria de Sanidad pagó en 2008 un total de 47.179,52 € a la trama Gürtel por la edición de un vídeo promocional sobre la ampliación del Hospital Clínico de València y el acto de presentación del convenio con la Politécnica que permitió la actuación, celebrado el 19 de febrero de 2008. Una cantidad que se pagó fraccionada en cinco facturas a nombre de Orange Market y dos empresas más del líder de la trama, Francisco Correa. Ninguno de los dos exconsellers que intervinieron en esta tramitación pudieron explicar por qué se eligió a las empresas de la trama Gürtel y por qué se fraccionó la cantidad total en cinco facturas que pagaron cinco direcciones generales de Sanidad.

El primero en declarar sobre esta cuestión fue Manuel Cervera, conseller de Sanidad (2007-2011). Se enfrenta a ocho años de inhabilitación por un presunto delito de prevaricación. «Yo ni proponía actos, ni los organizaba, ni contrataba. Un día antes, mi única preocupación era que si yo salía una vez, el presidente de la Generalitat tenía que salir diez. Porque los presidentes de la Generalitat son celosos de sí mismos y el puesto que ocupan. Y si yo salía mas que él, tendría enojo conmigo. Los demás videos no los supervisaba», aseguró en respuesta a la Fiscalía Anticorrupción. Tampoco supo explicar a qué se debió el fraccionamiento de la factura en cinco direcciones generales.

Sobre Álvaro Pérez «El Bigotes», gerente de Orange Market, Cervera admitió conocerlo de los actos del Partido popular de la Comunitat Valenciana (PPCV). «Pero nunca me reuní ni hablé con él ni me tomé un café. Ni nada de esto. No me encargaba de asuntos menores». También negó haber recibido indicación alguna de Francisco Camps sobre esta contratación. «Con Camps en este tipo de actos me encargaba de estar tres minutos antes y resumirle las cosas importantes. Nuestra conversación más frecuente es que mi presupuesto era deficitario».

La dirección general de Farmacia pagó las azafatas y el mobiliario del acto

En similares términos se expresó su sucesor, Luis Rosado, que se enfrenta a siete años de inhabilitación como cooperador del presunto delito de prevaricación en la tramitación del acto de ampliación del Clínico, cuando era secretario autonómico y director de la Agència valenciana de la Salut. Rosado tampoco supo explicar por qué la dirección general de Farmacia, por ejemplo, pagó 11.832 euros por las azafatas y mobiliario del acto del Clínico (cuyas obras se iniciaron en octubre de 2021). Se escudó en que se le pasaron las facturas al pago y que nadie le advirtió que hubiera ninguna irregularidad.

La jornada la cerró Arantxa Vallés, gerente de 2007 a 2010 de la Sociedad gestora para la imagen estratégica y promocional de la Comunitat Valenciana SAU (una entidad pública de la Generalitat) que abonó 445.000 euros a Orange Market por el acto de inauguración de la Volvo Ocean Race, la vuelta al mundo en embarcaciones de vela, celebrado el 19 de septiembre de 2008. Orange Market concurrió junto a otras dos empresas al concurso convocado, que acabaron retirándose. Los pliegos se aprobaron el 20 de agosto de 2008 y el contrato se adjudicó el 12 de septiembre por Arantxa Vallés y Dora Ibars, directora de Relaciones Institucionales de la Generalitat, también investigada en esta causa.

Según Vallés, propuestas presentaron "muchas empresas" entre ellas "una italiana con un coste de 1,4 millones". Pero se eligió a Orange Market porque fue la única que formalizó la oferta. Sobre la premura de las fechas, la exgerente de la entidad explicó que el acto de inauguración no estaba previsto. "Iba a ser un corte de cinta y ya está". Pero al apuntarse varias casas reales al evento, "Volvo nos pidió un acto de inauguración grandioso y festivo". De los detalles se ocupó, según la gerente de la sociedad, la responsable de marketing de la empresa pública, que no está investigada.

Vallés destacó que cuando fue elegida gerente el mandato del consejo de administración de la Sociedad gestora para la imagen estratégica y promocional de la Comunitat Valenciana SAU fue que tuviera "coste cero para los valencianos". Según su declaración, el evento logró superávit debido a la participación de patrocinadores de grandes marcas interesadas. Y negó haber dado alguna indicación para favorecer a Orange Market, aunque sí admitió haber visitado la sede de la empresa cuando cambiaron de ubicación junto a Dora Ibars.