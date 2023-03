Puig: "La C. Valenciana es un espacio favorable a la inversión y la convivencia. La gente quiere vivir aquí"

«Sin autogobierno nunca habría venido la gigafactoría a la Comunitat Valenciana», reivindicó ayer el secretario general del PSPV-PSOE y presidente de la Generalitat, Ximo Puig, durante su intervención en el Comité Nacional del partido que aprobó por unanimidad las listas de las próximas elecciones autonómicas y municipales. Una intervención en la que combinó el tono institucional y reivindicativo en cuestiones como el «agua para siempre», la financiación autonómica, el empleo, la sanidad pública y el reconocimiento a los sanitarios, el derecho foral valenciano y la denuncia del «terrorismo machista».

Tras la herencia recibida en 2015, Puig defendió ayer que la Comunitat Valenciana es ocho años después una autonomía de «vanguardia e innovación, que ha aumentado en valor reputacional y es una de las regiones que más ha avanzado». «En estos momentos -incidió- se trata de decidir si miramos al futuro o al pasado. Esta es la dicotomía de las elecciones. Nos jugamos el futuro de la Comunitat Valenciana y de los pueblos. No nos jugamos otra cosa», aseveró.

Trabajo y empleo

En referencia al empleo, el secretario general del PSPV-PSOE destacó que actualmente «más de dos millones de personas están afiliadas a la Seguridad Social, trabajando». Un hito al que «se ha llegado «entre todos, generando confianza, diálogo social con sindicatos y estabilidad política». De hecho, destacó, «la Comunitat Valenciana se ha convertido en un espacio favorable a la inversión y la convivencia. La gente quiere venir a vivir aquí, como evidencia un reciente estudio de la Unión Europea y la revista Forbes. Somos una comunidad amable para las personas y las inversiones. Y este caudal de confianza da resultados tangibles, que cada uno vale para una legislatura».

La gigafactoria de Sagunt

Y como ejemplo citó «la gigafactoría a Sagunt. Un éxito memorable de la Comunitat Valenciana gracias a la alianza efectiva de todos y que ha supuesto la constatación del autogobierno. Sin autogobierno nunca habría venido la gigafactoría a la Comunitat Valenciana». «Es un depósito de confianza que se instalen empresas aquí. Es un medio de riqueza y prosperidad, no de confrontación. Para subir salarios y que haya redistribución necesitamos empresas responsables», aseguró en clara alusión a la polémica con los empresarios de los socios de gobierno en el Gobierno central y autonómico. En contraposición, Puig defendió que el socialista es «un partido que piensa en interés general y no partidista. Algunos están en la confrontación que solo produce esterilidad».

"Agua para siempre"

Respecto al debate sobre el agua, Puig recordó que «defendemos el trasvase y una solución para siempre, aquello que es necesario para la Comunitat Valenciana. Es nuestra obligación como gobierno y socialistas. Concertar, llegar a acuerdos y avanzar. No tenemos visión totalitaria. Pactar no es traicionar. Es avanzar». Por eso, añadió, «vamos a estar ahí defendiendo los intereses de los regantes y de la Vega Baja en los tribunales si es necesario, pero también trabajando en la comisión de seguimiento para llegar a acuerdos y que los regantes tengan el agua segura y para siempre», defendió parafraseando el lema de épocas anteriores de «agua para todos».

Financiación autonómica

Sobre la financiación autonómica, desaparecida de la agenda estatal, el secretario general de los socialistas valencianos insistió en que «no es un problema de la Comunitat Valenciana. Es un problema de toda España. Desde aquí siempre hacemos política para España. La lealtad federal es mirar por nosotros, entender a los otros y pensar en el interés general. Y éste es un problema que pone en peligro el estado del bienestar. De ahí que nuestras demandas se hagan para generar estabilidad económica y capacidad de poder. Para invertir en innovación e infraestructuras, y crear una economía que genere redistribución de la riqueza. No podemos entender que la financiación autonómica no figure en la agenda política española. Porque cronifica la desigualdad».

Políticas sociales y derecho civil valenciano

También recordó los avances en políticas sociales, Puig recordó que los copagos sanitarios son cosa del pasado desde la llegada del Botànic, que aprobó la ley de sanidad universal. Tuvo un recuerdo para las víctimas de la covid y el trabajo durante la pandemia de la Conselleria de Sanidad y los profesionales de la salud.

El presidente de la Generalitat también mostró su compromiso público con el derecho foral valenciano: «No tiene sentido que de otras regiones estén y el nuestro no. Tiene los mismos derechos», defendió.

Poco antes de que se aprobaran por unanimidad las listas electorales para los próximos comicios, Puig quiso subrayar que el PSPV tiene un proyecto "ambicioso" para la Comunitat Valenciana que "pasa por un trabajo digno, por la justicia social y por la sostenibilidad. A partir de ahí podemos desarrollar la vía valenciana que ha sido eso, sacar al país de la situación de baja reputación y baja calidad democrática para que la Comunitat Valenciana sea vista como paradigma de la esperanza", adelantó. "Queremos llegar a que la Comunitat Valenciana sea lo más igualitaria posible, justa y humana", defendió, parafraseando al exministro socialista, Ernest Lluch.