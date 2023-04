La empresa de seguridad concesionaria del servicio en la nueva línea 10 de metro de València, que une Nazaret con la calle Alicante, ha apartado del servicio a dos agentes de seguridad por una agresión a una mujer en una de las estaciones de la línea.

Los hechos grabados por el acompañante de la víctima y difundidos por ella misma hace unas horas por las redes sociales no dejan lugar para la duda a falta de que se den a conocer los detalles de la investigación. Desde la Conselleria de Infraestructuras acaban de confirmar a Levante-EMV la decisión de la empresa de apartar del servicio a estos dos trabajadores a raíz de ser conocedores de lo ocurrido aunque insisten en que, por el momento, no tienen más detalles.

En el vídeo prácticamente se recoge toda la agresión y la conversación entre la víctima, un acompañante o testigo y los agentes de seguridad de la estación. La víctima y los guardias discutían en un principio al considerar estos últimos que ella se había colado en las instalaciones del metro sin billete, algo que la mujer niega. En medio de la discusión, los dos agentes se abalanzan sobre la joven, a la que empujan contra la pared. Luego la reducen en el suelo entre los dos, agarrándola del cuello y presionándole la cabeza con las manos. La mujer pide llorando que la suelten y trata de zafarse sin conseguirlo. Uno de los dos guardias se queda inmovilizándola y para ello le presiona con la rodilla sobre el cuello. La técnica es similar a la que terminó con la vida del afroamericano George Floyd en Estados Unidos, que murió por asfixia a manos de un policía.

"Que te calles ya, que no me duras nada, ¿qué te crees que eres? No eres nadie, vais a venir aquí y me vais a respetar por mis cojones", le grita a la joven el guardia de seguridad mientras le aplica la técnica de inmovilización. El agente se llega a dar a sí mismo dos manotazos en la pierna, muy cerca de la cabeza de la víctima. "Eres una mierda, estate quietecilla ya", prosigue el guardia.

"Vais a venir aquí y me vais a respetar por mis cojones. Eres una mierda", dice el agente de seguridad

Después de la agresión, el acompañante de la víctima sigue grabando y trata de filmar al agente mientras le reclama: "¿Sabes que has golpeado a una mujer?". "Yo no he golpeado a nadie", afirma el guardia de seguridad mientras baja una persiana del metro, para luego justificarse varias veces en que la víctima "se ha colado".