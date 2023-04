Más de 240.000 pensionistas valencianas viven por debajo del umbral de la pobreza. Es decir, cobran menos de 681 euros al mes. En el caso de los hombres se reduce a uno de cada cuatro (23,2 %). Y cifras generales, uno de cada seis jubilados tiene que pasar el mes con menos de 458 euros. Pobreza severa.

Son las principales conclusiones del Observatorio Social Personas Mayores 2022, presentado esta mañana por CCOO en València y que alza la voz sobre el empobrecimiento de los mayores en general -un 30 % no puede hacer frente a un gasto imprevisto- y en concreto de la feminización de la pobreza, y la brecha entre las pensiones de ellos y ellas.

En la presentación han intervenido la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO PV, Ana Belén Montero, y los secretarios de las federaciones de Jubilados y Pensionistas de CCOO, Juan Sepúlveda, y de CCOO PV, Evaristo Soto, que han trazado una panorámica del estado de salud, recursos económicos y protección social de las personas mayores.

Los expertos también han advertido de que las condiciones materiales de las personas mayores están yendo a peor por el auge de los precios debido a la inflación, y destacan especialmente la alimentación y los suministros básicos de la vivienda (luz y agua). Según el Índice de Precios al Consumo del Instituto Nacional de Estadística (INE), la luz ha subido un 26 % este año.

“Para hacer frente a esta realidad es necesaria la implementación de políticas públicas que cubran las carencias existentes en la actualidad y las necesidades mayores que se van a generar en los próximos años” aseguró Ana belén Montero en la presentación del informe.

El informe también desmonta algunos mitos que aún pesan sobre las personas mayores, como el de la digitalización o la torpeza para manejar internet. Según el barómetro Eurostat casi un 80 % de las personas de 65 a 74 años han utilizado internet en los últimos tres meses. La mayoría lo utiliza para aplicaciones de mensajería y más de la mitad para leer prensa o revistas, o para realizar videollamadas.

Pese a todo, el documento sí que destaca un problema que sufren muchísimas personas mayores y que saltó a la esfera pública de la mano del jubilado Carlos San Juan: los problemas para sacar dinero de las ventanillas bancarias de las sucursales y la falta de atención presencial para solucionar sus dudas.

Faltan muchísimas plazas en residencias

“Los datos disponibles evidencian un déficit superior a 16.366 plazas para alcanzar el 4,3 % de España y de 23.485 para llegar a la ratio del 5% que recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS). De las 324 residencias en la Comunitat Valenciana 254 son privadas y 70 públicas” puntualizó Montero en la presentación del informe.

El sindicato valora la tendencia positiva de la reducción de listas de espera en los servicios sociales y de atención a la dependencia recogida en el Observatorio, pero "insta a solucionar el abuso de la prestación económica por cuidados en el entorno familiar, que se sitúa muy por encima de la prestación de servicios (el doble que a nivel estatal). Al igual que ocurre con la ayuda domiciliaria que está por debajo de la media estatal", según el informe.

Esta prestación -que te cuide un familiar, normalmente una mujer, a cambio de una ayuda que no llega a los 400 euros- está recogida en la ley de dependencia del año 2007, pero se explicita que debe ser una ayuda de último recurso. Es decir, primero va la residencia o una persona profesional que cuide a la persona en su casa y con una atención digna, y después, si no hay otra opción, un familiar.

Nada más lejos de la realidad porque la legislación se ha tergiversado. Las mujeres cuidadoras sostienen el sistema de la dependencia con ayudas que no llegan a los 400 euros y proporcionando cuidados que no son profesionales y por tanto no son los más adecuados para la vida de la persona.

No poder mantener la casa a la temperatura adecuada

Pero la realidad de los pensionistas valencianos y sus problemas no acaba aquí. Una de cada diez (9,4 %) personas mayores no puede mantener la casa a una temperatura adecuada y pasan calor en verano y frío en invierno.

Además, el Observatorio explica que un 4,4 % ha tenido retrasos en el pago de los gastos relacionados con la vivienda. . “Una situación que está condenando a miles de personas mayores, a la exclusión social, a una afectación negativa en su salud y por tanto a un perjuicio en su calidad de vida” ha denunciado Evaristo Soto.

Por su parte Juan Sepúlveda instó a romper con la brecha digital, a mejorar la ratio de plazas residenciales públicas y a priorizar la mejora de la Atención Primaria. Sepúlveda reclamó mejorar la atención para cualificar la atención a las personas mayores, con el correspondiente aumento de los recursos y la creación de otros nuevos como la geriatría o la psicología.

En esta línea, el informe destaca que la Comunitat Valenciana ya tiene uno de los mayores porcentajes de España de gasto sanitario en Farmacia y también de geriatras, aunque remarca que son necesarios más profesionales de este tipo para acompañar a los mayores.