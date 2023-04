CESM pide a Sanidad que permita a más médicos trabajar también en la privada para evitar su éxodo

El Sindicato Médico CESM quiere que la Conselleria de Sanidad sea más flexible a la hora de autorizar que sus médicos puedan trabajar también en la privada para evitar el "éxodo" que, según aseguran, se está produciendo de profesionales a la sanidad privada al no poder compatibilizar ambos puestos. Así lo piden desde la organización sindical en la última contrapropuesta que han presentado ante la administración para evitar la tercera y última jornada de médicos convocada para el próximo lunes 8 de mayo después de considerar "inaceptable" la última oferta recibida.

Actualmente la ley de incompatibilidades que se aplica de 1984, permite que un profesional ocupe un puesto en la pública y en la privada siempre que no condicione su trabajo en la pública y no reciba complementos de exclusividad (los reciben la mayoría de jefes de servicios, que no pueden trabajar en los dos ámbitos). Además se pone como condición que no atienda en sus horas en la privada pacientes derivados de la pública a través del plan de choque, el programa que tiene la conselleria para mandar a la privada a personas de su lista de espera al no poder atenderlos en tiempo y forma.

Según el sindicato, esta última condición que ellos entienden que es "totalmente aplicable porque sino, sería una irregularidad y además poco ético", se está aplicando con tanto rigor que a profesionales que trabajan en hospitales privados que reciben pacientes de la pública a través del conocido como plan de choque se les está apercibiendo a través de expedientes "aunque su especialidad no sea esa ni ellos toquen directamente a esos pacientes". "Tenemos conocimiento de que se ha abierto expediente a microbiólogos, por ejemplo, que trabajan en clínicas que reciben a pacientes de plan de choque aunque ellos no los atienden directamente", explica el secretario general del sindicato médico CESM, Víctor Pedrera. Este rigor en la aplicación de la ley estaría provocando que "muchos profesionales se están yendo a la privada".

Solo a los que atiendan a pacientes del plan de choque

Para poner negro sobre blanco quién sí podría recibir esta compatibilidad y quién no, desde el sindicato médico han añadido varios párrafos más en su contrapropuesta a Sanidad a este respecto ya que, en la primera petición de diciembre solo se hablaba de regular la compatibilidad "sobrevenida", es decir permitir que se dejara trabajar en la privada a quien ya se estuviera autorizado aunque después Sanidad decidiera llegar a un acuerdo con esa clínica para mandar pacientes.

En este añadido a la negociación de huelga, el sindicato pide que todo aquel profesional que "no atienda a pacientes que provengan del plan de choque" pueda obtener o mantener la compatibilidad y que, para ello, los hospitales privados que colaboran con Sanidad hagan un listado del personal propio del hospital que atiende a estos pacientes derivados.

Irrenunciable eliminar la jornada de los sábados

Este es uno de los últimos añadidos a la propuesta de la conselleria para llegar a un acuerdo sobre la huelga (de la que ya se han celebrado dos jornadas) pero no el único. En su "contrapropuesta" a la administración, el sindicato médico ve "irrenunciable" que la reducción de jornada a 35 horas (que ya está aprobada y Sanidad quiere aplicar de aquí a 2025) se haga quitando el sábado como jornada laboral ordinaria. De esta forma, desde el CESM quieren que, como en otras comunidades, la jornada laboral ordinaria de 35 horas sea de lunes a viernes. Esta propuesta ya se puso sobre la mesa en su día.

En el documento, el CESM introduce también varias matizaciones y amplía algunas peticiones realizadas en su día. Por ejemplo, en otro de los acuerdos ya tomados entre conselleria y el resto de sindicatos, el tope a 35 pacientes de las agendas de los médicos de Atención Primaria, el sindicato médico establece cuántas de ellas tiene que ser a demanda y cuántas por gestión del médico. En el decreto de plazas de difícil cobertura, el sindicato exige que se definan en un mes desde la firma del acuerdo y los beneficios de ocuparlas (como cobrar 10.000 euros más al año) sea con efectos retroactivos o detalla cuántas guardias físicas, localizadas y el precio por hora que debe tener cada una.