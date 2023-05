El juzgado que investiga a Francesc Puig rechazó en 2021 indagar las facturas con el Ayuntamiento de Morellla

El Juzgado de Instrucción 4 de València, que investiga desde 2019 el presunto fraude de subvenciones y la supuesta falsedad documental en las ayudas recibidas por los empresarios audiovisuales Francesc Puig y Enrique Juan Adell Bover, ya rechazó en 2021 investigar las facturas existentes entre el Ayuntamiento de Morella y las cuatro empresas relacionadas con ambos empresarios, que el Partido Popular asegura ahora que volverá a presentar ante la justicia. Aunque ahora lo hará ante la Fiscalía Provincial de Castelló.

La diputada del Partido Popular, Eva Ortiz, presentó el 14 de enero de 2021 un escrito de ampliación de la querella inicial de 2019 en el que señalaba haber "tenido conocimiento de la existencia de numerosos contratos entre las mercantiles investigadas y el Ayuntamiento de Morella durante el periodo en que recibían las subvenciones objeto del procedimiento, constituyendo un indicio notorio de que existe una vía más de fraude con respecto a las subvenciones que aquí se investigan".

La diputada popular aportaba como prueba 136 folios de certificados oficiales entregados por el Ayuntamiento de Morella sobre los pagos de contratos menores a numerosas empresas, entre ellas Comunicació dels Ports SA y Mas Mut Produccions SL, relacionadas con Francesc Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2017 y el 31 de octubre de 2018". La muestra aportada por el PP que afectaba a ambas empresas era de 68 facturas.

La acusación particular que ejerce el PP solicitaba al Juzgado de Instrucción 4 que librara oficio al Ayuntamiento de Morella para reclamar al consistorio "todos los contratos y subvenciones otorgadas" de 2015 a 2019 a las sociedades "Comunicacions dels Ports SA, Mas Mut Produccions SL, Canal Maestrat SL, Kriol Produccions SL".

La respuesta del Juzgado de Instrucción 4 de València llegó casi cuatro semanas después. En un auto del 3 de febrero de 2021 el magistrado respondía que "la mera existencia de contratos no se puede desprender que exista indicio de fraude. No toda actvidad empresarial llevada por los querellados sin más puede ser constitutiva de ilícito penal", respondía a la sospecha planteada por el PP sobre los "numerosos contratos entre las mercantiles investigadas y el Ayuntamiento de Morella durante el periodo en el que recibían las subvenciones, constituyendo un indicio notorio de que existe una vía más de fraude".

Una afirmación ésta última que el magistrado de Instrucción 4 consideraba una "interpretación unilateral que efectúa la querellante, pero no existe ningún dato objetivo que pueda justificar dicho oficio en este momento procesal". Y, por tanto, no existía razón para reclamar las facturas de los años 2015 a 2019 porque "con ello se pretende la realización de una investigación prospectiva que no cabe en nuestro ordenamiento según doctrina jurisprudencial reiterada", por lo que rechazaba ampliar la querella a las relaciones de las cuatro empresas investigadas con el Ayuntamiento de Morella.

Desde el Partido Popular admitieron ayer que la investigación de Instrucción 4 ya rechazó indagar en la relación entre las empresas de Francesc Puig y los Adell Bover aunque señalan que ahora las "facturas son muchas más, porque a medida que van rascando van sacando más. Es un suma y sigue". Esta semana el diputado del PPCV Miguel Barrachina y el portavoz del PP en Morella Jesús Lecha informaron que llevarán a la Fiscalía provincial de València las 1.580 facturas del Ayuntamiento de Morella con las empresas relacionadas con Francesc Puig entre los años 2010 a 2023 que suman 721.762 euros". Las facturas han sido proporcionadas al PP por el mismo Ayuntamiento de Morella, gobernado desde 1991 por el PSPV. El PP ha pedido copia de todas las facturas pagadas desde 1995 a 2009 para completar el periodo exacto en el que fue alcalde de Morella el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (1995-2012).

Los pagos contabilizados por el PP entre 2010 y 2023 revelan que el Ayuntamiento de Morella hizo pagos anuales de 55.520 euros (4.626,6 euros al mes de media) a Comunicacions dels Ports o Mas Mut Produccions por servicios audiovisuales como la retransmisión de los plenos municipales, grabación de spots promocionales para Canal Nord TV y publirreportajes, entre otros servicios.