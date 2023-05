El Juzgado de Instrucción 4 de València ha archivado la causa contra el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, en la causa que se investiga por la denuncia de la diputada del PP Eva Ortiz por las ayudas al valenciano, en la que también están investigados los empresarios audiovisuales Francesc Puig y los hermanos Adell Bover.

El magistrado toma esta decisión a la vista de que ya no puede citar a declarar a Trenzano, tras anular la Audiencia de Valènciala prórroga de la investigación, como adelantó Levante-EMV. El sobreseimiento de la causa contra Trenzano es libre, por lo que ya no se le podrá volver a investigar por estos hechos. Aunque el auto del Juzgado de Instrucción 4 no es firme y puede ser recurrido ante el propio juzgado o en apelación ante la Audiencia de València. La Fiscalía Anticorrupción y la acusación de la diputada del PP, Eva Ortiz, se oponían al archivo de la causa respecto a Trenzano.

Aunque los argumentos de las acusaciones no son compartidos por el magistrado. "Continuar la investigación teniéndole como investigado sería tanto como aplicarle en este caso la pena de banquillo". Y señala, además, que "la redacción inicial de la querella [del PP] imputaba un presunto delito de prevaricación o tráfico de influencias al señor Trenzano" pero "las diligencias practicadas no aportaron indicios suficientes para recibir declaración" a Trenzano. Y tras cuatro años de pesquisas, "las diligencias están encaminadas a determinar si hubo delito de fraude de subvenciones por los investigados o una posible falsedad documental de los señores Puig o Adell, delitos en los que ninguna participación tendría elseñorTrenzano". De hecho, señala el magistrado que la querella se dirigió contra él en calidad de director de Política Lingüística por una presunta ausencia de control en su concesión, de los que no hay indicio alguno".