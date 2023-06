El PPCV viene repitiendo desde que se anunciara el acuerdo de Gobierno con Vox , el pasado 13 de junio, que la investidura de Carlos Mazón «cuanto antes, mejor». Con el reloj de los plazos ya en marcha tras constituirse el lunes las Corts, el futuro president de la Generalitat evidenció este martes esas prisas delante de su jefe de filas, Alberto Núñez Feijóo, y apeló directamente al líder del PSPV y todavía president en funciones, Ximo Puig, a «no eternizarse» y permitir el traspaso de poderes a la mayor brevedad posible.

«Quiero lanzar un mensaje al president Puig: salga del sillón, no se eternice más, haga caso a lo que han dicho los ciudadanos», expuso el líder del PPCV, que también reclamó al actual president de la Generalitat que «no tome más decisiones estando en funciones que pueden ser irreversibles. No prolongue más esta situación viendo que el pueblo ha hablado», remató Mazón.

Con ese mensaje de celeridad, el popular apelaba al Puig secretario general de los socialistas más que al Puig jefe del Consell, ya que en estos momentos el reloj de los plazos está parado hasta que se constituyan los grupos parlamentarios, y los socialistas no parecen con intención de acelerar según las declaraciones rde altos cargos del PSPV.

La última fue ayer la consellera Gabriela Bravo, que aseguró que «conforme a los plazos, la investidura tendrá lugar días antes de las elecciones». El reglamento otorga ocho días para ello a todos los partidos y no se puede recortar. Así, hasta que no se formalicen todos no se activa el siguiente plazo. Aun así, fuentes cercanas a Presidencia aseguraron ayer a este diario que no hay voluntad de dilatar el proceso.

Entre el 10 de julio y agosto

En cuanto al resto de tiempos para la investidura, el PP sí que tiene bastante margen e incluso podría lograr mucha más flexibilidad si consigue que los letrados de las Corts avalen que el escenario actual es «excepcional». Según el diputado y vicepresidente de las Corts, Alfredo Castelló, la coincidencia de la campaña del 23J con la investidura acredita este supuesto.

De reconocerse este punto, los populares tendrían vía libre para ahorrar tiempo y esquivar el único escenario no deseado: formar Gobierno en la semana grande de campaña. El reglamento de las Corts permite prorrogar los plazos «no superiores a otro tanto el plazo» y reducirlos «a su mitad» como máximo siempre y cuando no concurran esas circunstancias «excepcionales». Si concurren, no hay prácticamente restricciones y la investidura podría ser tan pronto como el 10 de julio.

En todo caso, el PP siempre tendrá en su mano la posibilidad de postergar el procedimiento hasta después de las urnas. Una posibilidad que en el PPCV aseguran tomará Mazón con las manos libres, pues el éxito del pacto con Vox, dicen, le ha valido ese crédito ante Génova.