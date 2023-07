Carlos Mazón ha llegado a la Presidencia de la Generalitat con una vivienda al 50 % de la que todavía debe 68.000 euros, un depósito de 31.000 euros o un plan de pensiones por 41.000 euros; cargo que ha dejado Ximo Puig con 15.000 euros en la cuenta, 167.000 euros en acciones en Pecsa y 6.000 en la Llibreria Babel de Castelló además de un crédito pendiente de casi 40.000 euros. Son algunos de los datos de la declaración de bienes y patrimonio registrada por los diputados en las Corts donde se ven curiosidades como un tractor, una parlamentaria con 4,6 millones en participaciones en empresas familiares o una cuenta con un saldo de 9 euros.

El inicio de la nueva legislatura obliga a quienes asumen el escaño a dejar constancia de cuánto y qué tienen y cuánto y en qué lo deben. Es obligatorio para los 99 diputados aunque no todos ponen la misma intensidad en explicar todas sus cuentas. Por ejemplo, el exsíndic adjunto de Vox, José María LLanos, no informa de cuánto dinero tiene ahorrado en el banco como tampoco lo hace su compañero, José Muñoz Salvador, que ha dejado la página casi en blanco o el vicepresidente primero de las Corts, Alfredo Castelló, que informa de que tiene cuatro viviendas por no indica su valor.

De nuevo, la cifra más llamativa se la ha llevado la diputada de la ultraderecha Ángeles Criado que además de contar con seis viviendas en propiedad con un valor catastral de 182.000 euros cuenta con participaciones en empresas familiares por 4,6 millones de euros, una cuenta corriente con 88.446,51 euros, acciones y fondos en bolsa por 8.014 euros y, eso sí, préstamos pendientes por 38.186 euros.

Las cuentas del Consell

Entre los recién elegidos consellers y que hasta ahora habían sido diputados (deberán dejar su acta, según dijo Mazón), destaca José Luis Aguirre, nuevo titular de Agricultura, que tiene hasta 266.000 euros en activos con un plan de pensiones de 7.500 euros; 199.000 en fondos; 35.000 en acciones; y 24.000 en Unit Link, un fondo seguro diversificado. Asimismo, dispone de un piso de 98.000 euros de valor catastral y una hipoteca de 120.000 euros todavía por pagar.

En el Ejecutivo autonómico, también cuenta con una buena cantidad en sus cuentas Salomé Pradas, responsable de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, que dispone de 121.000 euros aunque con dos hipotecas pendientes por 116.000 euros. El conseller de Educación, José Antonio Rovira, tiene a su propiedad cuatro viviendas además de 263.000 euros en el 15 % de la compañía Rojo Inver SL mientras la titular de Hacienda, Ruth Merino, tiene la mitad de tres viviendas por 218.000 euros de las que le quedan por pagar 169.000 euros.

Mirando los bienes de los parlamentarios llama la atención la declaración del síndic del PP, Miguel Barrachina, que tiene en su patrimonio un tractor Massey Ferguson además de varios inmuebles rústicos en Castelló, Madrid y Teruel. El socialista José Muñoz ha declarado un crédito al PSOE de 10.000 euros,el síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha registrado contar con 80.000 euros en letras del Tesoro además de campos por 40.000 euros mientras que la exconsellera de Justicia y vicepresidenta segunda de las Corts, Gabriela Bravo, asegura tener en su cuenta 9,68 euros.