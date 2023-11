81.000 personas exigen a Igualdad crear plazas para jóvenes con autismo tras acabar el colegio

"Al cumplir 21 años, nuestros hijos e hijas con autismo finalizan su etapa educativa y ya no pueden acudir más a los centros de educación especial en los que se encuentran plenamente integrados y felices. Centros que para ellos son una familia. Y ahí comienza el calvario. En la Comunitat Valenciana no hay plazas públicas para nuestros hijos, es más no existen casi centros públicos para personas con autismo".

Es el manifiesto de la Plataforma Defensa TEA (siglas para Trastorno de Espectro Autista), bajo el que firman 81.600 personas para reclamar a Conselleria de Igualdad que cree más plazas públicas para personas con autismo a partir de los 21 años. Las firmas, recogidas mediante Change.org por la plataforma y la Federación de Ampas de Valencia (Fampa), han sido entregadas esta mañana en la sede de Conselleria de Igualdad. Las familias llevan más de 4 años protestando por esta falta de plazas públicas que "encierra a nuestros hijos en sus casas al cumplir 21 años". La alternativa son 4 años de espera media para obtener plaza en un centro ocupacional, tiempo en el que estas personas sufren un gran retroceso, ya que "se ven obligados a estar en casa y rompen todas sus rutinas". Autismo: Abandonados y enviados a casa, al cumplir los 21 años Las principales reivindicaciones son la creación "de carácter urgente" de residencias, centros de día y viviendas tuteladas para estas personas, programas de ocio público para estos jóvenes, más apoyo psicológico a las familias "que se ven abocadas a convertirse en terapeutas" y la publicación de las listas de espera, que ahora mismo son opacas. La situación es tan grave que, denuncian, "muchas familias se ven obligadas a ceder la tutela de sus hijos a la administración porque esta es la única manera de obtener una plaza pública de manera rápida". Pese a que la plataforma elevó una queja al Síndic de Greuges hace 4 años, la resolución del organismo no ha tenido ningún efecto en las políticas públicas El abismo de los 21 años Las familias de personas con autismo de san de bruces con la realidad y el abandono administrativo cuando su hijo o hija cumple 21 y acaba su etapa educativa. Se ven obligadas a esperar en casa esa plaza que no llega. No saben su puesto en la lista de espera. Muchas tienen que dejar el trabajo para cuidar de sus hijos e hijas ante la falta de centros de día, ocupacionales, viviendas tuteladas o residencias para los jóvenes que precisan de rutinas y quehaceres que les mantengan ocupados y les ayuden a mitigar la ansiedad y las frustraciones. Cada año, un centenar de jóvenes se ven "abandonados y encerrados" en sus casas ante la falta de red pública. En 5 años, serán 700, según estima la Plataforma Defensa TEA. "Cuando estas personas finalizan sus estudios no tienen preparado un lugar donde seguir aprendiendo, donde conservar las rutinas adquiridas …, ahora se quedan en casa encerrados y abandonados por la falta de recursos públicos. Esto lo único que produce en las personas con diversidad funcional es un retroceso en sus aprendizajes, un empeoramiento de sus conductas convirtiéndose cada día más en conductas más estereotipadas y agresivas", explica un portavoz. Aunque la Conselleria de Igualdad contaba con el Plan Convivint para la construcción de residencias y centros de día, la realidad es que en dos años de plan no se ha creado ni ampliado ningún centro público para personas con autismo. Una infraestructura que urge a muchas familias que, sin el tratamiento adecuado para sus hijos se pueden enfrentar incluso a conductas agresivas o crisis difíciles de tratar si no eres un profesional. Estas son las principales reivindicaciones de las familias: -Diagnóstico Precoz. Son muchos los menores que son diagnosticados “tarde”, con más de 4 años. Es importante poner los medios y recursos necesarios para garantizar los diagnósticos lo antes posible. - Atención Temprana. La intervención se ha reducido de 20 horas a 6 horas mensuales, y por regla general a los 3 años se da de alta a los niños/as, (antes era hasta los 7 años). Las lista de espera supera el millar. Exigimos una Atención temprana intensiva, especializada y multidisciplinar - Terapias sin límite de edad. Actualmente, las terapias sanitarias están subvencionadas hasta los 6 años, pero el Autismo es un trastorno del desarrollo que acompaña a la persona durante toda su vida - Derecho a la Educación. Hay una falta de profesionales especializados ( PT, AL, logopedas) y también educadores para garantizar una educación inclusiva en igualdad de condiciones. Se deben garantizar estos recursos en todas las etapas educativas con el fin de frenar la tasa de abandono escolar, incluyendo bachillerato y formación profesional para garantizar su acceso al mercado laboral. - Derecho al trabajo. Las personas con TEA conforman el colectivo de la discapacidad con la tasa más alta de desempleo, rondando casi el 90% según datos de Autismo Europa. Exigimos la creación de programas específicos de apoyo y de modelos de formación dual que proporcionen las competencias necesarias para afrontar la vida adulta y desempeñar un puesto de trabajo.