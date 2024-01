La propuesta de Junts per Catalunya al Gobierno de España de poder multar a las empresas que se marcharon de Cataluña durante el procés si no regresan al territorio catalán, hecha un día antes de que el Gobierno presente al Congreso en una sesión extraordinaria tres decretos leyes relativos a justicia, la reforma del subsidio de desempleo y las ayudas anticrisis no ha gustado en la Comunitat Valenciana.

Si ayer la portavoz del Consell, Ruth Merino, tildaba de "ocurrencia" la medida y de "atentado a la libertad de las empresas", hoy el president de la Generalitat, Carlos Mazón ha avisado de que los mecanismos legales de la Generalitat Valenciana "ya están alertados para, si esta propuesta prospera, presentar un recurso de inconstitucionalidad frente a este bochorno". "Si se confirma que el Gobierno y los partidos que le sustentan están dispuestos a extorsionar, a incumplir la Constitución y la libertad de movilidad de empresas, lo único que vamos a conseguir es ratificar que el nacionalismo ha fracasado. Y solo le queda la extorsión. Y yo estoy harto de atender estas cuestiones", ha dicho Carlos Mazón este miércoles a los medios de comunicación. En este sentido, ha insistido en que van a defender a las "974 empresas que ya son de la Comunitat Valenciana" desde el punto de vista de "medidas para impulsar el desarrollo empresarial" y también desde el ámbito jurídico. "Recurriremos al Constitucional si es necesario, iremos hasta el final", ha advertido. Llama a empresas catalanas a mudarse a la Comunitat En esta línea, Mazón ha ido más allá y ha hecho un llamamiento público a las empresas catalanas que quieran trasladarse a la Comunitat Valenciana. "Van a encontrar un entorno más amable, con más facilidades y apoyo fiscal para crear empleo", ha detallado el jefe del Consell, que ha prometido "apoyo y protección", porque "ya está bien", ha considerado. "El nacionalismo ha fracasado y solo le queda la extorsión, lo que es inaceptable", ha añadido Mazón. "El nacionalismo ha fracasado y solo le queda la extorsión, lo que es inaceptable" Además, el president está convencido que las mercantiles que se instalaron en territorio valenciano tras el conflicto del procés están "muy satisfechas" con su decisión y ha señalado que su diálogo con todas se ha intensificado estos días y que les ha trasladado que la Generalitat "las protege, las ampara y las apoya". Asimismo, les ha pedido que trasladen a otras empresas de Cataluña que en la autonomía valenciana "estamos dispuestos a recibirlas con los brazos abiertos". "Sin extorsionar también se puede ganar", ha sentenciado. "Lo que no hacemos nosotros, porque no somos comunistas, es decidir por las empresas lo que tienen que hacer", ha concluido Mazón.