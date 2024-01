Alejandro Soler ya es oficialmente precandidato a dirigir el PSPV. El dirigente provincial de Alicante ha presentado este lunes la documentación para presentarse al proceso interno de los socialistas valencianos. "Hoy nos ponemos en marcha para recuperar la mayoría social de la Comunitat Valenciana", ha indicado el también diputado en el Congreso quien ha defendido que su proyecto es "de unidad", que representa "a toda la militancia" y que busca un PSPV "más dinámico y más abierto".

De hecho, tanta es la unidad que ha asegurado que representa su candidatura que ha señalado que tiene "una sintonía clara" con los otros dos aspirantes, tanto con Carlos Fernández Bielsa como con Diana Morant. "Todos queremos que el PSPV salga fortalecido", ha agregado. Soler no ha cerrado las puertas a un posible acuerdo antes de la votación de las primarias el 25 de febrero ("el pacto siempre es posible, vamos a mantener abiertas las vías de diálogo") en una forma de dejarse querer ante futuras negociaciones.

En este sentido, ha remarcado que tiene "cariño y afecto" por ambos, pero ha admitido que con Bielsa "hemos tenido más encuentros de trabajo" por ser ambos dirigentes provinciales. En esta línea, ha expresado que ambos comparten la petición de que las provincias tengan más peso orgánico, "esa posición no la tiene Morant". "Pero me une una relación de afecto y cariño a Morant", ha matizado al tiempo que ha señalado que será el proceso el que "definirá si hay más sintonía a un candidato".

Los pactos pueden ser clave no solo en una primera vuelta sino también en caso de haber una segunda ronda que se forzará si ninguno de los tres aspirantes logra recabar el 50 % de los apoyos. Así, pese a admitir que siguen esas negociaciones, ha evitado hablar de ellas: "Una cuestión importante en las negociaciones es no hablar de las mismas", ha indicado. Estas se mantienen de manera soterrada y según ha indicado, "fruto del proceso y de lo que palpemos" estas conversaciones podrían cuajar en un sentido u otro, otra forma de Soler de no cerrarse puertas.

Aunque si sobre alguien ha apretado alguna crítica es hacia la exalcaldesa de Gandia. Ha indicado que en estas primarias no se decide el candidato a la Generalitat sino el "secretario general". Ahí, ha admitido que pese a que "es posible" estar en el Gobierno de España y dirigir el partido, "ser ministro hurta tiempo". "Tienes responsabilidades en el marco geográfico nacional en el día a día, necesitas un equipo que te apoye más", ha expresado.

Sin reto al PSOE

También ha reivindicado sobre el futuro del partido que sea "más dinámico, más activo y se tenga más en cuenta la voluntad de cada agrupación y cada comarca". "Se han de tomar las decisiones con el resto de dirigentes de toda la Comunitat Valenciana, que el PSPV sea un coordinador de toda la comunidad y no una dirección única", ha expresado Soler en una forma de crítica hacia la actual dirección autonómica que, en su mayoría, se sitúa en torno a la campaña de Morant.

Sobre su paso adelante, el dirigente alicantino ha rechazado que esta suponga un "reto frente a nadie", en referencia a si su candidatura suponía desafiar a Ferraz. Soler ha sido una persona cercana a Pedro Sánchez y a Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE, que apoyarían en esta contienda a la ministra. Sin embargo, Soler ha rechazado esta posibilidad y ha indicado que el PSOE "ha mostrado su imparcialidad en este proceso" y que con las primarias en marcha no hay ministros que valgan sino que todos "somos militantes de base".