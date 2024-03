Compromís agita los "privilegios" al presidente de la concesionaria del Hospital de Vinalopó para pedir su reversión

Compromís ha reclamado la reversión al sistema público del departamento de salud del Vinalopó, actualmente bajo gestión concertada por Ribera Salud, y para ello, los valencianistas han esgrimido el ingreso con “privilegios” en el Hospital de Elx del presidente de la empresa que tiene la gestión de este centro: Alberto de Rosa. No obstante, tanto el president de la Generalitat, Carlos Mazón, como el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, han defendido que tienen informes para prorrogar el contrato.

Primero ha sido el síndic Joan Baldoví durante la sesión de control al jefe del Consell y después el diputado Carles Esteve tanto ante la prensa como ante el conseller. El portavoz valencianista ha focalizado la pregunta de control a Mazón en el “uso fraudulento” del hospital de Elx por parte de Alberto de Rosa, presidente de Ribera Salud, empresa concesionaria de este departamento de salud, un caso que reveló Compromís en la última sesión plenaria.

“Se operó con personal sanitario específico, le cerraron una planta solo para él y hasta le pusieron una cama nueva”, ha señalado Baldoví, quien ha comparado el caso con que Mazón viajara en tranvía o en metro y le dejaran un vagón para él solo y además le cambiaran la tapicería de los asientos. “¿Le parece de recibo o no?”, le ha preguntado directamente al ‘president’.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, tras comparecer en las Corts, este jueves. / José Cuéllar/Corts

Mazón ha entrado en el cuerpo a cuerpo y ha recordado que la situación que Compromís denuncia, el ingreso de De Rosa en el centro sanitario público, fue el 28 de junio, cuando el Consell del Botànic se encontraba en funciones y todavía faltaban 20 días para que asumiera el nuevo Ejecutivo de PP y Vox. “Ha pinchado en hueso una vez más”, ha resumido Mazón quien ha culpado a la anterior administración de o bien no enterarse de lo ocurrido o bien no informar.

“No importa cuándo ocurrió el uso fraudulento, el único momento importante es el 31 de mayo de este año cuando se decide si se prorroga el contrato o se recupera para la gestión pública”, ha señalado por su parte Esteve quien ha indicado que en esto la “única responsabilidad la tiene Mazón”. La concesión vence el 1 de junio de 2025, pero se ha de comunicar si sigue o no un año antes. “Es la mejor forma de hacer algo ante el uso fraudulento de los recursos públicos”, ha insistido.

Los informes

El jefe del Consell ha recordado que de momento el departamento de Elx-Crevillent es el único que quedará bajo la concesión administrativa tras las reversiones en Dénia y Manises y ha defendido que los informes que tiene el Consell “aconsejan seguir con la concesión”. “Si sigue como hasta ahora no tendremos problemas en prorrogar”, ha señalado primero Mazón y posteriormente ha ratificado el conseller de Sanidad.

No obstante, el PSPV ha salido al paso y ha mostrado una respuesta del departamento de Gómez a una pregunta parlamentaria en la que, con fecha del 6 de marzo, aseguraba no disponer de informes que justificaran o no su continuidad. “O bien el conseller nos ha mentido en una respuesta parlamentaria, o Mazón ha mentido en la sesión de control o en ocho días han obrado el récord de recoger todos los informes necesarios”, ha señalado el diputado socialista Rafa Simó.