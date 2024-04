Mazón acusa al Gobierno de tapar sus "gravísimos problemas" con su ofensiva contra la ley de concordia

El debate sobre la ley de concordia de PP y Vox sigue agravando el enfrentamiento entre el Gobierno y el Consell de Carlos Mazón. Si ayer el Ejecutivo de Sánchez anunció que llevaría ante el Consejo de Europa, la Eurocámara y la ONU la futura norma que sustituirá a la ley de de Memoria Democrática, hoy el president de la Generalitat ha acusado al Gobierno de querer "tapar los gravísimos problemas a los que se enfrenta" con su ofensiva en instituciones europeas.

Mazón ha señalado a los medios de comunicación durante una visita a la fábrica de frutos secos de Grefusa que es "más que evidente" que el Gobierno de Pedro Sánchez, con esta estrategia de llevar a la ONU, al Parlamento europeo y el Consejo de Europa estas normas, trata de "ocultar gravísimos casos que le asedian en estos momentos".

Estrategia para tapar problemas

Ha considerado que en La Moncloa y en el Partido Socialista tienen "una situación muy difícil", de la que "no quiere dar explicaciones", y por ello recurren a estrategias de las que "no hay ninguna duda de que lo único que buscan es tapar" esos problemas.

"La concordia es otra cosa", ha afirmado el president, quien ha defendido que hay que "trabajar por la concordia" y darles "la categoría de víctimas de violencia política" a quienes aún no la tienen, como los once crímenes de ETA en la Comunitat Valencia no resueltos.

Para el jefe del Ejecutivo valenciano, no es "de recibo" que no se haya incorporado a esas víctimas, para las que se quiere con la nueva ley consolidar y desarrollar "mucho mejor" sus derechos.