El PPCV quiere una mujer para Europa

El PP es el único partido de los grandes que mantiene la incógnita sobre su lista para las europeas. De lo poco claro es que el valenciano Esteban González Pons, peso pesado del grupo en la Eurocámara, será el director de campaña y no el cabeza de lista, lo que concede muchas opciones a Dolors Montserrat para repetir al frente de la papeleta, con el exconseller (del círculo de confianza de Alberto Núñez Feijóo) de nuevo en el número dos o en la parte alta de la papeleta. Pero todo son hipótesis y especulaciones. Ni siquiera el partido ofrece una fecha segura para desvelar su cartel: podría ser este viernes, afirman algunas fuentes, pero tampoco es seguro.

Al menos, algo se mueve. El propio Feijóo recurrió ayer a X para anunciar que el filósofo Fernando Savater cerraría, a modo simbólico, la lista. Ayer trascendió también el fichaje de tres eurodiputados de Ciudadanos, entre ellos Adrián Vázquez.

En el PP valenciano el empeño es que González Pons no esté solo en la papeleta. En la de 2019 iba el exministro José Manuel García-Margallo, que ahora ha puesto su escaño a disposición de la dirección si la intención era renovar. El entorno de Carlos Mazón especuló con la posibilidad de que continuara, al considerarlo un valor importante aún por su trayectoria, pero a esta hora ese extremo ya se da por descartado. Así, la cúpula valenciana está ahora en la negociación con Génova para introducir una mujer en un puesto con opciones de pisar moqueta en Bruselas.

Mazón no quiere remodelaciones

Lo único que se sabe, según ha podido conocer este diario, es que no será una miembro del Consell. El PP valenciano ha rechazado esa posibilidad, aunque era una opción que gustaba en la dirección nacional, según las fuentes consultadas. Susana Camarero, Salomé Pradas, Nuria Montes (independiente) y Ruth Merino (esta procedente de Ciudadanos; fue síndica en Corts en la última legislatura) parece que continuarán en el Ejecutivo de la Generalitat. Mazón no quiere remodelaciones, ni siquiera de mínimo alcance (de un solo componente), cuando no se ha cumplido el primer año de la legislatura.

Cerrada esa posibilidad, está por ver ahora quién puede ser la elegida para un puesto que, en todo caso, las fuentes consultadas califican de «sufridor». Los populares españoles cuentan ahora con 13 eurodiputados, pero contemplan llegar a los veinte el 9 de junio próximo, también porque aumenta la representación del país. Para Mazón y su hombre fuerte en el partido, Juan Francisco Pérez Llorca, cabe la opción de mover de Madrid a Bruselas a alguna diputada o senadora. También podría agitarse el grupo parlamentario de Corts o de alguna de las diputaciones provinciales. No tardará en conocerse.

Lo seguro, si la finalmente elegida logra el escaño, es que la Comunitat Valenciana tendrá mayoría femenina en el Europarlamento, ya que el PSOE ha incluido a dos valencianas en puestos de salida (Leire Pajín y Sandra Gómez). Serían así tres frente a González Pons y Vicent Marzà (Compromís), que ocupará el número tres en la papeleta de Sumar.

Más allá de los nombres valencianos, lo que se va sabiendo de las listas también condiciona la política autonómica y la inminente campaña. Todavía queda por medio la pantalla de las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo, pero el propio Mazón comenzó a calentar ese camino a las urnas europeas este martes.

Aprovechando un acto con el presidente murciano Fernando López Miras en defensa del trasvase Tajo-Segura, el president y líder de los populares cargó contra la elección de Teresa Ribera como cabeza de lista del PSOE, manteniendo su estrategia de confrontación con Moncloa. Para Mazón, si la ministra ya «ha hecho daño» a los intereses valencianos desde Transición Ecológica por sus recortes «sectarios» del trasvase y su defensa de la «desalación masiva», «todavía podría hacer más» desde Bruselas.

Por ello, el jefe del Consell pidió un voto de castigo al PSOE el próximo 9 de junio y respaldar al PP. «Espero que los murcianos y los valencianos expliquemos en las próximas elecciones europeas a Ribera lo que pensamos».

