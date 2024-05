Tensión en las Corts con el excandidato de Vox condenado por maltrato: "¿Qué tal por el exilio?"

"Será una visita corta, no se alarmen ustedes", ha dicho nada más empezar, casi anticipando lo que ha ocurrido minutos después. El que fuera candidato de Vox a la Generalitat el pasado 28 de mayo, Carlos Flores, ahora diputado de Vox en el Congreso, ha vuelto a las Corts que apenas pisó ya que tras asumir su acta, renunció a ella para ser candidato a la Cámara Baja como consecuencia del pacto de gobierno entre los populares y los voxistas, y su regreso a la cámara autonómica no ha estado exento de tensión.

Flores ha comparecido en la fase de participación ciudadana de la ley de Transparencia a propuesta de PP y Vox como experto en Derecho Constitucional (es catedrático por la Universitat de València) y exmiembro del Consejo de Transparencia del que formó parte hasta final de la pasada legislatura, pero su condición de parlamentario de Vox no ha quedado al margen. Tampoco su condena por maltrato a su exmujer en 2002, asuntos que han marcado su debate con la oposición, especialmente con el diputado del PSPV, Ramón Abad.

"Es una provocación que usted esté aquí, no es representante de la sociedad civil ni del mundo académico, es diputado en el Congreso, está usurpando el sillón a la ciudadanía", ha expresado Abad nada más comenzar su intervención para preguntar a Flores. Sus primeras palabras han provocado la protesta de los diputados de PP y Vox, algo que ha ido in crescendo cuando el parlamentario socialista ha considerado "conveniente recordar unas cuantas cosas".

Así, ha expuesto que Flores "fue candidato por Vox a la Generalitat", el día después de las elecciones, "Mazón se mostró dispuesto a pactar con Vox" y "ese mismo día Borja Samper (sic) dijo que la única línea roja era el condenado maltratador". "Usted era la única línea roja y por eso luego lo enviaron al exilio, lo enviaron a Madrid", ha agregado frente a los aspavientos de los diputados populares y voxistas y la queja del presidente de la comisión, el diputado del PP, Luis Martínez.

"Quieren montar un numerito"

"Ustedes quieren montar un numerito y no quiero parar la comisión", le ha espetado. "Estaría sentando un precedente para toda la legislatura", ha contestado Abad. "¿Me está amenazando? Lo único que hago es sentar un criterio", ha reprochado por su parte Martínez quien ha accedido a que Abad termine, "pero no está atendiéndose a lo que toca". "Estoy en mi turno", ha reivindicado el socialista quien ha lanzado varias preguntas: qué tal "por el exilio", si Mazón sabía de su presencia en las Corts y si era el "ideólogo" de las leyes "de blanqueamiento del franquismo, el asalto a Antifraude o el abordaje a À Punt".

"Ni confirmo ni desmiento", ha señalado sobre las últimas Flores quien ha asegurado que no está en el exilio sino que está "viviendo en Madrid, la capital del Estado, no en Bruselas" y que lo hace "representando a la circunscripción de Valencia". Más allá de su choque con los socialistas, Flores ha mostrado su "ambivalencia" ante la reforma de la ley de Transparencia que permitiría renovar los miembros del Consejo de Transparencia por mayoría absoluta, algo que ha considerado que no es del todo positivo al ser un ente de "control", pero ha criticado que es una situación "excepcional" por la negativa de PSPV y Compromís de renovar este órgano.