El Consell defiende su ley de concordia: "En la Segunda República también hubo víctimas de violencia política"

La portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, ha defendido de nuevo la ley de Concordia impulsada por el PP y Vox en la Comunitat Valenciana frente a las críticas del Gobierno central, asegurando que la norma "no niega" que Franco fue un dictador e insistiendo en que la iniciativa "abarca a más personas que han sido víctimas de violencia política", entre las que incluye a las de la Segunda República, donde "también hubo violencia política".

Así se ha expresado este jueves la consellera en declaraciones a los periodistas en Alicante, al ser preguntada por las palabras del miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien censuró las que llamó "leyes antimemoria", por considerar que son "un ataque al derecho internacional y un atentado contra la democracia y frente a la dignidad de las víctimas". "Nunca se puede llamar concordia. Se llama revisionismo histórico", aseveró el jefe del Ejecutivo.

"No rechaza a nadie"

Al respecto, Merino se ha preguntado "qué es lo que no les gusta concretamente" de la ley de Concordia valenciana, que ha afirmado que "lo que hace es abarcar a más personas que han sido víctimas de violencia política". "No rechaza a nadie, simplemente hace más grande esa predisposición a reconocer el valor y el mérito que tienen, el recuerdo y el homenaje en su caso a todos los que han sufrido violencia política. Sea de la dictadura, que existió; evidentemente Franco fue un dictador, eso no lo niega nadie, eso no lo niega la Ley de Concordia", ha subrayado.

Asimismo, ha recalcado que, "antes de la dictadura, en la Segunda República también hubo víctimas de violencia política", al tiempo que ha mencionado a las víctimas del "terrorismo etarra". "Todos ellos caben en nuestra ley. En la ley que ellos tenían no cabían todos, ha aseverado.

